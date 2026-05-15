Closing tra Green Arrow e DeA Capital: il gigante "si pappa" Alice Pizza

Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi in Italia e a livello europeo, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR, concludendo positivamente l’iter autorizzativo avviato lo scorso agosto (leggi notizia EFA News).

Nasce così il più grande gestore italiano attivo negli investimenti alternativi per dimensione con € 8 miliardi di masse gestite. L'obiettivo è quello di raggiungere un "posizionamento distintivo" in tutto il Sud Europa, a partire dalla Spagna che permetterà a Green Arrow Capital di competere con i grandi player sui mercati di riferimento. "La business combination - agguiunge la nota - dà vita a una piattaforma unica attiva negli alternative asset, con soluzioni diversificate, che integra competenze complementari, team di gestione, in grado di generare sinergie industriali e geografiche".

"Il nuovo gruppo, con oltre 160 professionisti, opererà tra Roma,Milano, Trento, Lussemburgo e Madrid attraverso 7 strategie di investimento: Private Equity,Energy & Digital Infrastructure, Private Credit, Special Situations, NPL, Client Solutions e Real Estate. Opererà, inoltre, con 31 Fondi e sette client solutions products.

L’operazione strategica permette a Green Arrow di rafforzare il presidio in tutte le strategie di investimentoe di raggiungere una dimensione critica nel Private Equity, idonea a supportare il targeting dicapitali istituzionali, anche a livello internazionale. Con il closing, nel portafoglio Green Arrow è entrato tutto ciò che faceva parte di DeA Capital Alternative Funds SGR: tra gli asset, anche la quota di controllo di Alice Pizza e quella della pizzerie spagnole Carlos oltre all’investimento, perfezionato da poco, con l'acquisiziuone di una quota di minoranza, nel San Marino Outlet.

Per quanto riguarda il foodservice, il "boccone più ghiotto" è Alice Pizza, in portafoglio al fondo IDeA Taste of Italy che si è "pappato" il boccone nel 2019 (leggi notizia EFA News): da allora, sotto la sapiente guida dell’ad Claudio Baitelli, il gioiellino del food ha avviato una crescita esponenziale che l'ha portato a vantare oltre 200 punti vendita e una bellòa serie di presenze all’estero.

Secondo indiscrezioni, Green Arrow intenderebbe proseguire con le trattative verso i potenziali acquirenti di Alice Pizza che dovrebbe trovare, entro fine 2026, una nuova proprietà in grado di definire meglio i piani futuri di crescita. Tra i nomi in pole position ci sarebbero Auctus Capital Partners, (che ha in portafoglio come The Gustoso Group e Panarium bakery), Capdesia (Wasabi Sushi & Bento, Gail’s Artisan Bakery, Franco Manca pizza e The real Greek), l’italiana Quadrivio, oppure McWin Capital.

Tornando al closing Green Arrow.DeA Capital, in linea con la strategia di creazione di valore portata avanti da sempre, il Gruppo sarà in grado, tramite le proprie partecipazioni, di contribuire allo sviluppo dell’economia reale con un impatto significativo in termini occupazionali, pari a circa 25.000 posti di lavoro generati.

Il completamento dell’operazione si inserisce nel percorso di crescita di Green Arrow Capital chepunta a proseguire lo sviluppo organico della piattaforma anche con il lancio di nuovi fondi, alcunigià in raccolta, tra cui Green Arrow Infrastructure of the Future Fund II (“GAIF II”) con target di raccolta di 1 miliardo di euro, Green Arrow Private Equity Fund IV (“GAPEF IV”) con un obiettivo di 500 milioni di euro e Green Arrow Private Debt Fund III (GAPDF III) con un target di 300 milioni di euro.

“Questa acquisizione - spiega Eugenio de Blasio, founder ed executive Chairman di Green Arrow Capital - è l'evoluzione naturale del progetto che io e Daniele Camponeschi abbiamo fondato nel 2012. Raggiungere questa massa critica, con l'operazione più importante del settore in Italia, è la conferma della solidità del percorso cheabbiamo intrapreso fin dall'inizio. È un'operazione che premia la fiducia dei nostri stakeholder, a partire dai soci istituzionali IntesaSanpaolo, ENPAM e ITAS. Stiamo già guardando alfuturo: nuovi fondi ad hard cap elevati, segno della nostra capacità di attrarre e mettere a sistema risorse importanti”.

Il closing dell’operazione coincide anche con il progetto di rebranding volto a riflettere un posizionamento distintivo, sempre più ampio e trasversale, del Gruppo Green Arrow Capital, in linea con l’evoluzione del perimetro della piattaforma di investimento multi-asset che oggi copre tutti iprincipali segmenti dell’economia reale.

Una nuova identità che mantiene intatti gli elementidistintivi del gruppo e del brand, a partire dal naming e dal simbolo della freccia - espressione di dinamismo e velocità di esecuzione - evolvendone visual e linguaggio per rappresentare in modopiù completo la nuova dimensione e il ruolo unico del Gruppo nei mercati finanziari.













