Magnum alle stelle sulle voci di vendita

Giornata di sole in Borsa ad Amsterdam per le azioni Magnum Ice Cream, il brand ex Unilever che ha in pancia marchi italiani doc del gelato come Magnum e Cornetto. I titoli MICC svettano all'Aex e hanno chiuso al rialzo dell'8,7% dopo essere balzate "alle stelle" con un rialzo di quasi il 16%. L'entusiasmo degli investitori dipende dalle indiscrezioini riportate poco fa da Reuters secondo cui due fondi...