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Lactalis Italia: Francia, Germania, Spagna, Belgio maggiori importatori
Gruppo copre 40% dell'export caseario italiano, con 105mila ton distribuite in 115 Paesi
Lactalis - realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano, con brand come Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Mandara - ha partecipato a Tuttofood 2026 confermandosi protagonista del Made in Italy nel mondo, grazie a una strategia che coniuga valorizzazione delle filiere italiane, sviluppo dell’export e continua innovazione in Italia e all’estero.Con una q...
lml - 60119
EFA News - European Food Agency
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