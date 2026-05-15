Lactalis Italia: Francia, Germania, Spagna, Belgio maggiori importatori

Lactalis - realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano, con brand come Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Mandara - ha partecipato a Tuttofood 2026 confermandosi protagonista del Made in Italy nel mondo, grazie a una strategia che coniuga valorizzazione delle filiere italiane, sviluppo dell’export e continua innovazione in Italia e all’estero.Con una q...