Megadeal nel mondo degli ingredienti

A seguito di recenti indiscrezioni di stampa, il consiglio di amministrazione di Tate & Lyle conferma che Ingredion Incorporated ha presentato una proposta condizionata relativa a una possibile offerta pubblica di acquisto in contanti per l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Tate & Lyle". è questo il contenuto essenziale del comunicato emesso da Tate & Lyle Public Limited...