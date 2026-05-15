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CLARA MOSCHINI

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Megadeal nel mondo degli ingredienti

Tate & LylL'americana Ingredion lancia opa su Tate & Lyle da oltre 3 miliardi

A seguito di recenti indiscrezioni di stampa, il consiglio di amministrazione di Tate & Lyle conferma che Ingredion Incorporated ha presentato una proposta condizionata relativa a una possibile offerta pubblica di acquisto in contanti per l'intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Tate & Lyle". è questo il contenuto essenziale del comunicato emesso da Tate & Lyle Public Limited...

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EFA News - European Food Agency
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