Affare fatto: Ingredion si "mangia" Tate & Lyle

L'avevamo annunciato tre settimane fa come il megadeal del mondo degli ingredienti alimentari in dirittura d'arrivo (leggi notizia EFA News). Adesso è cosa fatta. Ingredion Incorporated, leader globale nella fornitura di soluzioni di ingredienti per i settori alimentare, delle bevande e industriale, ha infatti annunciato un'offerta interamente in contanti per l'acquisizione di Tate & Lyle PLC, leader globale nei settori della consistenza (mouthfeel), della dolcificazione e della fortificazione. L'operazione implica un valore aziendale totale (enterprise value) di circa 3,7 miliardi di sterline pari a circa 4,3 miliardi di euro, basato sul tasso di cambio tra sterlina britannica e dollaro statunitense del 5 giugno 2026.

L'acquisizione, sottolinea il comunicato ufficiale, "rappresenta un'opportunità straordinaria per unire due aziende complementari che condividono l'impegno verso l'innovazione, la collaborazione con i clienti e l'eccellenza scientifica". Insieme, il gruppo combinato sarà in una posizione migliore per aiutare i clienti a rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori, offrendo prodotti nutrienti e accessibili, con il gusto, la consistenza e la qualità che i consumatori si aspettano.

Unendo portafogli di ingredienti complementari, competenze tecniche e reti di fornitura geografiche, l'acquisizione "accelererà la trasformazione in corso di Ingredion" e ne rafforzerà la capacità di supportare i clienti nell'affrontare i trend che stanno rimodellando l'industria globale del food & beverage.

"L'unione dei portafogli complementari di Ingredion e Tate & Lyle stabilisce un leader globale nelle soluzioni di ingredienti, con l'esperienza nell'innovazione e la portata geografica necessarie per contribuire a creare il futuro del cibo - ha dichiarato Jim Zallie, presidente, amministratore delegato e ceo di Ingredion - L'azienda combinata sarà in una posizione migliore per soddisfare le esigenze dei clienti nello sviluppo di prodotti alimentari gustosi, più sani e accessibili richiesti dai consumatori. Questa combinazione strategica creerà nuove ed entusiasmanti opportunità per i dipendenti e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder".

Commentando l'annuncio, David Hearn, presidente di Tate & Lyle, ha affermato: "negli ultimi anni, Tate & Lyle è stata riposizionata con successo come azienda leader a livello globale nelle soluzioni specializzate per il settore alimentare e delle bevande, in linea con la crescente domanda dei consumatori di cibi e bevande più sani, nutrienti e sostenibili. Vorrei riconoscere l'eccezionale contributo del team di Tate & Lyle per il talento, l'intuizione e l'impegno che sono stati il motore fondamentale di questa trasformazione e del business che abbiamo costruito. Guardando al futuro, crediamo che il prossimo capitolo con Ingredion creerà un'azienda con un potenziale ancora maggiore, una scala più ampia e maggiori investimenti nell'innovazione a supporto dei clienti. Il consiglio di amministrazione di Tate & Lyle ritiene che l'offerta di Ingredion rappresenti un'opportunità interessante per gli azionisti di monetizzare il valore in contanti, e che sarà un eccellente custode di Tate & Lyle. Il Consiglio raccomanda pertanto all'unanimità l'offerta di Ingredion agli azionisti di Tate & Lyle".

Si prevede che l'integrazione generi significative sinergie di costo nette a regime pari a circa 130 milioni di dollari, che dovrebbero essere pienamente realizzate entro la fine del 2030. I costi una tantum per ottenere questi risparmi annuali dovrebbero ammontare a circa 175 milioni di dollari entro la fine del 2030. L'acquisizione é prevista generare un incremento dell'utile per azione (EPS) rettificato per gli azionisti di Ingredion già a partire dal primo anno successivo al completamento della transazione.

In base ai termini dell'operazione, gli azionisti di Tate & Lyle avranno il diritto di ricevere 595 pence (6,8 euro) per azione, il che rappresenta un premio di circa il 59% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Tate & Lyle al 13 maggio 2026. Inoltre, gli azionisti di Tate & Lyle avranno il diritto di ricevere un dividendo finale relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2026 non superiore a 13,2 pence per azione ordinaria Tate & Lyle, e un dividendo intermedio relativo al semestre che si concluderà il 30 settembre 2026 non superiore a 6,8 pence per azione ordinaria Tate & Lyle.

Ingredion intende finanziare l'acquisizione attraverso una combinazione di liquidità esistente, nuovi finanziamenti tramite debito e, per quanto necessario, l'utilizzo di una linea di finanziamento ponte (bridge financing) interamente garantita.

Ingredion prevede che la leva finanziaria netta pro forma al completamento dell'acquisizione sarà di circa 3 volte il rapporto debito netto/ebitda rettificato, confermando il proprio impegno a mantenere un solido profilo di credito investment-grade" la società prevede di ridurre la leva finanziaria a circa 2,5 volte il rapporto debito netto/ebitda rettificato entro circa 18 mesi dal completamento dell'operazione.