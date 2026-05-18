Legacoop, Martina alla Fao è buona notizia per l'Italia

Per Legacoop Agroalimentare la candidatura di Maurizio Martina alla direzione generale della Fao è una "buona notizia per l’Italia e per l’intero sistema agroalimentare europeo". Secondo Legacoop in un contesto globale complesso servono leadership autorevoli e credibili, capaci di tenere insieme sviluppo, sostenibilità e coesione sociale. Per questo l'associazione è convinta che Martina possa contribuire a valorizzare ulteriormente il ruolo della Fao come piattaforma multilaterale di dialogo e azione con politiche integrate che mettano al centro le comunità rurali.

"La candidatura di Maurizio Martina, cuore pulsante delle politiche globali per la sicurezza alimentare, è una scelta di alto profilo che valorizza l’esperienza internazionale e il ruolo dell’Italia - ribadisce Cristian Maretti presidente di Legacoop Agroalimentare - È una candidatura che sosteniamo in quanto si tratta di una proposta di assoluto rilievo che poggia su basi solide, a partire dal percorso dello stesso Martina che della Fao è già vicedirettore generale e ha maturato una profonda conoscenza dei meccanismi interni dell'agenzia e delle dinamiche multilaterali".

"In un tempo attraversato da crisi climatiche sempre più violente - aggiunge Maretti - da tensioni geopolitiche che mettono a rischio le catene di approvvigionamento e da disuguaglianze profonde nell’accesso al cibo, la guida della Fao richiede competenza, visione e capacità di costruire ponti. Martina porta con sé un’esperienza istituzionale solida, prima maturata alla guida del ministero delle Politiche Agricole e poi consolidata ai vertici della stessa Fao. Sempre con un’attenzione costante ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della giustizia alimentare".

"Proprio il ruolo già ricoperto all'interno dell'organizzazione delle Nazioni Unite - dice ancora Maretti - costituisce un valore aggiunto fondamentale per garantire un'azione immediata ed efficace. Inoltre, la rete internazionale della cooperazione svolge un ruolo importante nel coinvolgimento del mondo rurale anche nei Paesi più poveri del Mondo e Martina conosce molto bene la realtà della cooperazione".