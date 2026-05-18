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Medov lancia Beyond, piattaforma per il turismo di alta gamma
Per il segmento premium internazionale con un portfolio di scelte in Italia
Nasce Beyond, il nuovo progetto strategico di Medov Group dedicato al turismo esperienziale luxury nei settori yachting, crociere e hôtellerie. La presentazione ufficiale si svolge oggi a Villa Porticciolo, a Rapallo, nell’ambito del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di...
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EFA News - European Food Agency
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