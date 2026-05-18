Medov lancia Beyond, piattaforma per il turismo di alta gamma

Nasce Beyond, il nuovo progetto strategico di Medov Group dedicato al turismo esperienziale luxury nei settori yachting, crociere e hôtellerie. La presentazione ufficiale si svolge oggi a Villa Porticciolo, a Rapallo, nell’ambito del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di...