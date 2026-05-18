Forum del Turismo, prima edizione da tutto esaurito

Si è chiuso a Santa Marghherita Ligure (GE) con un bilancio ampiamente positivo, una partecipazione oltre le aspettative e importanti consensi raccolti da istituzioni, operatori e territori la prima edizione del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia. Due gi...