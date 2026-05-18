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Forum del Turismo, prima edizione da tutto esaurito
A Santa Margherita Ligure l'evento vuole apire una strada al futuro del settore
Si è chiuso a Santa Marghherita Ligure (GE) con un bilancio ampiamente positivo, una partecipazione oltre le aspettative e importanti consensi raccolti da istituzioni, operatori e territori la prima edizione del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia. Due gi...
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EFA News - European Food Agency
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