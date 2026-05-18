Italy Road Tour: l’enoturismo esce dalla teoria

L’enoturismo in Italia sta vivendo una fase di evoluzione reale. Crescono l’interesse, i flussi e le opportunità, ma cresce anche la complessità: nuovi mercati, nuovi canali, nuovi modelli di accoglienza.

In questo scenario, aggiornarsi non basta più. Servono strumenti pratici, confronto tra operatori e una visione chiara su cosa funziona davvero. L’Italy Road Tour 2026 nasce proprio con questo obiettivo: portare dati, casi concreti e metodo direttamente nei territori, dentro le cantine, a contatto con chi ogni giorno lavora nel settore.

L’Italy Road Tour non è un evento tradizionale, è un percorso strutturato che attraversa l’Italia per portare contenuti operativi e creare connessioni tra operatori dell’enoturismo. Ogni tappa si svolge all’interno di una cantina e mantiene un format chiaro, progettato per massimizzare il valore per i partecipanti. Allo stesso tempo, si adatta al contesto locale, valorizzando le specificità di ogni territorio. L’obiettivo è semplice: trasformare dati, esperienze e strategie in strumenti realmente applicabili nel lavoro quotidiano.

L’Italy Road Tour 2026 attraversa alcune delle principali regioni vitivinicole italiane con un obiettivo chiaro: creare connessioni tra operatori e portare valore concreto direttamente nei territori. Tra le prime tappe in programma:

27 maggio – Toscana | Terra Antica

5 giugno – Sicilia | Feudo Stagnone – Cantine Birgi

17 giugno – Veneto | Bortolomio



Ogni tappa è progettata per andare dritta al punto: contenuti concreti, zero dispersione, massima utilità per chi partecipa. La giornata si apre con la presentazione del Manuale dell’Enoturismo Italiano, il primo riferimento strutturato per le cantine che vogliono sviluppare davvero questo canale. Non teoria, ma un insieme di modelli, strategie e numeri costruiti su esperienze reali. Si entra poi nel vivo con l’analisi dei dati più aggiornati: andamento del mercato, comportamento dei visitatori, evoluzione dell’accoglienza e opportunità specifiche legate ai diversi territori.

A seguire, spazio alle esperienze concrete con i progetti già realizzati, criticità affrontate e risultati ottenuti. Case history raccontate da chi le ha messe in pratica, per offrire spunti davvero applicabili.

La giornata si conclude, dove previsto, con un momento più informale tra degustazioni e light lunch. È qui che il confronto continua in modo naturale, si approfondiscono le conversazioni e nascono connessioni che vanno oltre il singolo evento.

Ogni tappa è pensata per un numero limitato di partecipanti (massimo 50), una scelta per favorire il confronto diretto, la qualità delle relazioni e uno scambio realmente utile tra professionisti. Il Road Tour si rivolge a chi ha un ruolo attivo nello sviluppo dell’enoturismo: titolari di aziende vitivinicole, hospitality manager, responsabili marketing e accoglienza, operatori turistici, strutture ricettive, consorzi e stakeholder territoriali.

L’Italy Road Tour nasce all’interno di Wine Tourism Hub, il progetto sviluppato da Wine Suite e Wine Meridian con l’obiettivo di supportare in modo concreto la crescita dell’enoturismo in Italia. Wine Tourism Hub non è un’iniziativa verticale, ma un ecosistema che integra competenze, strumenti e visione strategica. Al suo interno convivono tecnologia, consulenza, contenuti, formazione e networking, con un approccio orientato all’applicazione pratica.