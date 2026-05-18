Taleggio Dop sempre più apprezzato all'estero

Il Taleggio Dop archivia un 2025 di grande solidità, confermandosi un’eccellenza capace di parlare linguaggi universali. I dati definitivi rilasciati dal Consorzio Tutela Taleggio fotografano una filiera in salute: la produzione totale annua ha raggiunto 8.722.371 kg. Un risultato che riflette un contesto produttivo stabile e di alta qualità, con picchi significativi registrati nel mese di ottobre, che ha sfiorato il milione di chili prodotti (911.444 kg).

Il vero protagonista dell'ultimo biennio è il mercato estero: il Taleggio Dop. ha saputo trasformare le sfide internazionali in opportunità, arrivando a far pesare l'export per quasi il 30% della produzione totale.

L'Europa rimane il bacino principale, assorbendo il 68,5% delle esportazioni. Al primo posto per l’export la Francia, che si conferma il primo importatore assoluto con circa 496 tonnellate nel 2025 e una crescita costante (+6,4% rispetto al 2024). Nel solo quarto trimestre del 2025, ha importato 131.377 kg, con una crescita pari al +3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (127.625 kg). Segue la Germania, che raggiunge le 303 tonnellate in totale. Risultati significativi anche per il Portogallo, che nel 4° trimestre del 2025 ha segnato un incremento record del +39% rispetto allo stesso periodo del 2024, e per il Lussemburgo, che ha chiuso il trimestre con un solido +16%.

A guidare l’espansione extra-UE del Taleggio Dop sono gli Stati Uniti: con oltre 332 tonnellate esportate, si confermano il mercato di riferimento oltreoceano, grazie anche a una domanda di prodotto autentico Made in Italy sempre più forte.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025, che testimoniano la forza e la versatilità del Taleggio Dop sul mercato globale. La nostra strategia di internazionalizzazione e innovazione continua a dare i suoi frutti, e siamo pronti a nuove sfide per consolidare il nostro brand come leader nel settore", ha commentato Lorenzo Sangiovanni, presidente del Consorzio Tutela Taleggio.