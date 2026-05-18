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Sul vino italiano pesa la debacle dell'export negli Usa (-17%)
Frescobaldi: filiera reagisca con diplomazia, Europa libera da barriere e maggior promozione
Difficoltà per l’export di vino italiano anche a inizio 2026, con un tendenziale a valore nel primo bimestre, rilevato oggi da Istat, a -13,3% (1,03 miliardi di euro). Sulla performance, secondo un’analisi dell’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) sugli effetti nel primo anno di dazi americani, pesa in modo decisivo la debacle negli Stati Uniti, primo mercato al mondo per il Belpaese con una qu...
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EFA News - European Food Agency
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