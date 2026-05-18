Beko, approvato bando per lo stabilimento di Siena

Mentre si fa sempre più drammatica la situazione di Electrolux alle prese con 1.700 licenziamenti decisi dalla casamadre svedese in Italia (leggi notizia EFA News), prosegue il piano di reindustrializzazione dello stabilimento ex Beko di Siena. Nelle scorse ore è stato, infatti, approvato l’avviso pubblico per la locazione del complesso industriale “ex Beko”, di proprietà di Sviluppo Industriale Siena S.r.l., sito in viale Toselli 7/9. L’avviso sarà pubblicato il 20 maggio 2026.

Di fatto, duaqnue, comincia a prendere forma concreta il piano di salvataggio della società degli elettrodomestici. Il primo incontro di aggiornamento sulla vertenza Beko Europe in Italia, lo ricordiamo, risale al novembre 2025 quando si sono riuniti alla sede del Mimit i vertici dell'azienda, le strutture del Mimit e del ministero del Lavoro, i rappresentanti di Invitalia, Regioni ed enti locali (leggi noitizia EFA News) per verificare lo stato di attuazione dell’accordo quadro siglato il 14 aprile 2025 al ministero (leggi notizia EFA News).

“Anche su Siena abbiamo mantenuto tutti gli impegni assunti - ha dichiarato oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - Il percorso di reindustrializzazione dello storico stabilimento ex Beko procede secondo il programma concordato con i sindacati, grazie al lavoro di squadra tra Governo, Comune di Siena e Invitalia”.

“Ora - prosegue il ministro - l’obiettivo è individuare al più presto un investitore capace di restituire al sito una prospettiva produttiva solida, salvaguardando competenze, occupazione e sviluppo del territorio”.

La pubblicazione dell’avviso rappresenta infatti un passaggio concreto nel percorso di valorizzazione e rilancio dell’area produttiva. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla locazione del complesso industriale, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di sviluppo economico, produttivo e occupazionale per il territorio.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata al 30 giugno 2026.



