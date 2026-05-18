La Giornata mondiale delle api si celebra a suon di... gin

In occasione della Giornata Mondiale delle Api che si celebra mercoledì 20 maggio, Silent Pool Gin, il London Dry Gin ultra-premium nato nel cuore delle Surrey Hills, riafferma il suo legame indissolubile con l’ambiente e la sua dedizione storica alla protezione degli impollinatori. Sin dal lancio nel 2015, la missione del brand è stata quella di catturare l'essenza della natura rurale inglese, proteggendone al contempo la biodiversità.

Un’essenza nata dalla terra

Creato da Ian McCulloch sulle rive del leggendario lago Silent Pool e situato nella tenuta Albury, nelle Surrey Hills, Silent Pool Gin è l'espressione liquida di un'area di eccezionale bellezza naturale. La posizione geografica è la musa ispiratrice di questo prodotto: l’acqua cristallina proprio color verde acqua del lago si riflette nel design iconico della bottiglia, mentre le 24 botaniche della ricetta traggono ispirazione dai fiori autoctoni che circondano la distilleria, come lavanda, camomilla, fiori di sambuco e tiglio.

Il miele locale, ingrediente segreto

L’elemento distintivo che conferisce a Silent Pool Gin la sua ricca ed elegante sensazione al palato è il miele locale di Albury. Questo "ingrediente segreto" è frutto di una collaborazione storica con un apicoltore locale delle Surrey Hills che gestisce oltre 220 colonie di api in 41 siti nelle Surrey Hills. Il suo lavoro ha avuto un impatto profondamente positivo sulla flora e fauna locali, dimostrando come l'apicoltura responsabile sia fondamentale per la rigenerazione degli ecosistemi.

The Beehive Collective e l'impegno globale

L'impegno del brand per le api si manifesta attraverso due pilastri fondamentali: The Beehive Collective: Una partnership consolidata tra Silent Pool Gin e i migliori bar, ristoranti e hotel per promuovere pratiche "bee-friendly" e sensibilizzare il pubblico sulla minaccia globale rappresentata dalla perdita di habitat e dai pesticidi.

Bees for development

Dal 1993, questa organizzazione globale (partner di Silent Pool) promuove l'apicoltura sostenibile in oltre 130 paesi. Condividendo competenze tecniche, la charity aiuta le comunità a generare reddito attraverso il miele e la cera, proteggendo la salute degli ecosistemi mondiali.

Artigianalità e design d'eccellenza

Ogni bottiglia di Silent Pool Gin è un capolavoro di precisione. Il processo di produzione prevede un intricato metodo in quattro fasi, utilizzando una caldaia d'epoca alimentata a legna e alambicchi in acciaio inossidabile realizzati su misura.Anche il design celebra il territorio: il colore verde acqua della bottiglia richiama le tonalità brillanti del Silent Pool, mentre le illustrazioni botaniche in rame rendono omaggio alle leggende del luogo. Il tutto è sigillato da un pregiato tappo in vetro pesante, simbolo della qualità ultra-premium del prodotto.

Come celebrare la Giornata mondiale delle api

La complessità aromatica di Silent Pool Gin lo rende perfetto per cocktail sofisticati. In questa giornata speciale, invitiamo a gustare il Silent Pool Bee’s Knees, una ricetta che esalta il miele locale e la sinfonia di botaniche del gin, o ad assaporare l'Originale liscio per coglierne ogni sfumatura.

Ricetta:

50 ml di Silent Pool Gin

25 ml di succo di limone spremuto fresco

20 ml di acqua al miele

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker con ghiaccio.Shakerare vigorosamente per 8-12 secondi. Effettuare una doppia filtrazione (double strain) in una coppetta (tipo coupette).

Come preparare l'acqua al miele? Versare semplicemente mezza tazza di miele e mezza tazza di acqua in un pentolino a fuoco medio. Mescolare fino a quando il miele non si sarà sciolto. Lasciare raffreddare e trasferire in un contenitore a chiusura ermetica. L'acqua al miele si conserva in frigorifero fino a 1 mese.

Silent Pool Gin

Lanciato nel 2015 nelle Surrey Hills, Silent Pool Gin è un distillato ultra-premium che cattura l'essenza dell'omonimo lago cristallino. Utilizza 24 botaniche e miele locale di Albury per creare un profilo aromatico unico e bilanciato.