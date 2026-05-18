Il vino italiano chiama, la Cina risponde

Il governo italiano è fortemente impegnato ad assistere le imprese italiane nell'ingresso e nell'espansione all'interno del mercato cinese. Lo ha detto il presidente dell'Ita, Italian Trade Agency Matteo Zoppas a margine della quarta edizione di Wine to Asia, la fiera internazionale del vino e dei liquori di Shenzhen, metropoli della Cina meridionale, svoltasi da giovedì 14 a sabato 16 maggio."Se r...