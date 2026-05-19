Amadori - MartinoRossi: al via filiera proteica vegetale

Anche quest’anno prosegue la partnership tra MartinoRossi e il Gruppo Amadori, all'insegna dell'innovazione in ambito agricolo e proteico. Il nuovo progetto sperimentale sarà dedicato allo sviluppo di una filiera proteica vegetale a basso impatto ambientale.

Presso Agrifuture, azienda agricola sperimentale di MartinoRossi, verranno coltivate due varietà di pisello ad alto contenuto proteico attraverso tecniche di agricoltura rigenerativa e minima lavorazione del suolo. In parallelo, una varietà standard di pisello sarà coltivata presso un’azienda agricola partner, mediante tecniche convenzionali.

Al termine del ciclo produttivo, i dati raccolti saranno messi a confronto per:

1) valutare le rese produttive e proteiche; 2) calcolare la carbon footprint; 3) analizzare l’estraibilità della proteina-

Un ruolo chiave è svolto dall'impianto interno di concentrazione ed estrazione in grado di garantire concentrati proteici chemicalfree tramite esclusivi processi fisici, incrementare la resa proteica per ettaro, assicurare la tracciabilità di filiera e migliorare il profilo sensoriale dei prodotti riducendo gli off-flavour.

"La collaborazione con Amadori ci consente di trasformare la ricerca in campo agronomico in un valore industriale concreto e misurabile", dichiara Gilberto Garuti, direttore Sviluppo Nuove Tecnologie di MartinoRossi. "Questo progetto rappresenta per noi un'opportunità per dare vita a modelli produttivi sempre più integrati, capaci di coniugare qualità nutrizionale, efficienza e rispetto dell'ambiente".