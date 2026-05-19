Sardegna: finanziate comunità di tutela della biodiversità

La Regione Sardegna rafforza le politiche per la tutela dell’agro biodiversità e delle produzioni identitarie con l’intervento dedicato alla costituzione delle comunità di tutela della biodiversità e del cibo nel territorio regionale. L’azione sostiene questo tipo di rete locale perché rappresenta uno strumento di tutela, valorizzazione e progettazione delle identità rurali costruito attraverso la collabo...