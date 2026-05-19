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Sardegna: finanziate comunità di tutela della biodiversità
Regione punta a rafforzare reti locali e a sostenere filiera corta e produzioni identitarie
La Regione Sardegna rafforza le politiche per la tutela dell’agro biodiversità e delle produzioni identitarie con l’intervento dedicato alla costituzione delle comunità di tutela della biodiversità e del cibo nel territorio regionale. L’azione sostiene questo tipo di rete locale perché rappresenta uno strumento di tutela, valorizzazione e progettazione delle identità rurali costruito attraverso la collabo...
lml - 60204
EFA News - European Food Agency
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