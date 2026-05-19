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CLARA MOSCHINI

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Emilia-R. Castanicoltura: attivati 4,6 mln euro per il settore

Dalla semplificazione delle norme ai nuovi impianti: piano regionale

Dalla semplificazione delle norme per il recupero dei castagneti abbandonati ai nuovi impianti di castagno da frutto, fino alle azioni per rafforzare la filiera e valorizzare produzioni di qualità come il Marrone di Castel del Rio Igp. La Regione Emilia-Romagna anticipa i contenuti del nuovo Piano castanicolo regionale, la cui bozza sarà presentata entro l’estate al Tavolo dedicato per poi essere inv...

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EFA News - European Food Agency
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