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Emilia-R. Castanicoltura: attivati 4,6 mln euro per il settore
Dalla semplificazione delle norme ai nuovi impianti: piano regionale
Dalla semplificazione delle norme per il recupero dei castagneti abbandonati ai nuovi impianti di castagno da frutto, fino alle azioni per rafforzare la filiera e valorizzare produzioni di qualità come il Marrone di Castel del Rio Igp. La Regione Emilia-Romagna anticipa i contenuti del nuovo Piano castanicolo regionale, la cui bozza sarà presentata entro l’estate al Tavolo dedicato per poi essere inv...
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EFA News - European Food Agency
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