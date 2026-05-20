Plma 2026: Conserve Italia protagonista con i suoi brand

A Plma 2026 di Amsterdam (World of Private Label International Trade Show), in corso il 19 e 20 maggio 2026 con oltre 3300 espositori da tutto il mondo, Conserve Italia è presente per raccontare il valore della propria filiera agricola cooperativa e la capacità di trasformare le eccellenze italiane in prodotti di qualità riconosciuti sui mercati internazionali. Un percorso che parte dal lavoro di oltre 14mila produttori agricoli riuniti in 35 cooperative italiane e arriva oggi nei principali mercati di tutto il mondo, con circa il 50% del fatturato realizzato all’estero.

La presenza alla Fiera internazionale dedicata alle private label rappresenta l’occasione per ribadire il ruolo di Conserve Italia come realtà di riferimento dell’agroalimentare italiano di qualità, sia attraverso i propri marchi storici (Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue, Jolly Colombani) che interpretano i valori dell’origine, della tracciabilità e della filiera integrata, sia attraverso le private label che consentono di consolidare i rapporti con i retailer esteri e valorizzare i prodotti italiani. Sotto i riflettori per il Gruppo cooperativo c’è il racconto del legame tra agricoltura, industria e mercati internazionali: un modello cooperativo che valorizza il lavoro agricolo italiano e lo trasforma in un patrimonio competitivo sui principali mercati mondiali.

In questo scenario, il marchio Cirio rappresenta il simbolo più riconosciuto della presenza internazionale del Gruppo. Presente in oltre 70 Paesi, Cirio – che proprio quest’anno festeggia i 170 anni di storia - è oggi uno dei principali ambasciatori del Made in Italy nel mondo e uno dei marchi italiani più identificati con il pomodoro 100% italiano. Dalla passata ai pelati, fino alle specialità per la ristorazione e la cucina professionale e alle salse o sughi pronti, il brand continua a rappresentare una sintesi di tradizione, qualità e cultura gastronomica italiana, consolidando il proprio ruolo nei mercati esteri, dove è presente anche con le gamme dedicate a legumi e cereali.

“Tuttofood rappresenta una vetrina internazionale strategica per valorizzare il nostro modello di filiera cooperativa e il patrimonio dei nostri marchi", spiega il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti. "Portare nel mondo prodotti realmente italiani significa sostenere il lavoro agricolo, i territori e una cultura produttiva fondata su qualità, tracciabilità e sostenibilità. È questo il valore che ogni giorno cerchiamo di trasferire ai consumatori internazionali attraverso marchi come Cirio”.