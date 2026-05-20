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CLARA MOSCHINI

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Princes Group, il ceo Simon Harrison lascia

Al suo posto Giuseppe Mastrolia ad interim dal 1° luglio

Il board of Princes Group plc, piattaforma internazionale leader nel Regno Unito e nel settore alimentare e delle bevande europee, da luglio 2024 acquisita da Newlat Food di Angelo Matrolia (leggi notizia EFA News) dando vita alla newco rinominata NewPrinces da aprile 2025 (leggi notizia EFA News) quotata a Londra da ottobre 2025 (leggi notizia EFA News)  annuncia che Simon Harrison si dimetterà d...

Fc - 60220

EFA News - European Food Agency
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