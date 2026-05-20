Electrolux, Urso: piano dell'azienda inaccettabile

“Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile. Al tavolo del 25 maggio al Mimit chiederemo all’azienda il suo immediato ritiro”. È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’incontro con i rappresentanti delle Regioni sede degli stabilimenti italiani di Electrolux.

Dalla riunione è emersa una posizione pienamente condivisa tra Governo e Regioni: difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l’occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del gruppo nel nostro Paese.

“Chiederemo a Electrolux un nuovo piano industriale, su cui avviare un confronto vero con Governo, Regioni e sindacati, che non preveda licenziamenti collettivi - ha aggiunto Urso - Non accetteremo scelte che colpiscono lavoro, produzione e filiere. Dalla proprietà ci aspettiamo maggiore responsabilità e una strategia fondata su investimenti, innovazione e tutela della capacità produttiva, sulla quale siano disposti a fare il massimo sforzo con gli strumenti pubblici”.

Nel corso della riunione sono state inoltre approfondite le dinamiche di mercato del settore del bianco, le politiche europee e gli strumenti di protezione commerciale volti a difendere la produzione europea dalla concorrenza sleale cinese, a partire dalla revisione del CBAM, assolutamente necessaria, nonché le misure nazionali messe in campo in questi anni a sostegno del comparto.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai sottosegretari Fausta Bergamotto e Mara Bizzotto, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accompagnato da Tiziano Consoli, assessore con delega al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro; il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, accompagnato da Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, al Lavoro e alle Politiche giovanili; l’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e innovazione e attrazione degli investimenti della Regione Veneto, Massimo Bitonci; gli assessori della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bini e Alessia Rosolen, rispettivamente assessore alle Attività produttive e turismo e assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; e, infine, l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia Simona Tironi.





