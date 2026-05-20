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Mediobanca: vendite vino in calo, mercato più selettivo
Su fatturati pesa calo export in Usa, UE e Regno Unito
L’Area Studi Mediobanca ha pubblicato l’Indagine sul settore vinicolo in Italia che riguarda 255 principali società di capitali italiane con fatturato 2024 superiore ai 20 milioni di euro e ricavi aggregati per 12 miliardi di euro, di cui la metà oltreconfine. Lo studio comprende un’analisi territoriale e un focus sulle principali operazioni di M&A e sulle tematiche di governance. Il report contien...
lml - 60233
EFA News - European Food Agency
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