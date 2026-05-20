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Vini/2. Veneto conferma il suo primato produttivo
L’assetto proprietario del settore resta fortemente ancorato alla dimensione familiare
Secondo il report di Mediobanca appena pubblicato (leggi notizia EFA News), la leadership delle vendite nel 2025 resta appannaggio del gruppo Cantine Riunite-GIiv con fatturato a 635,1 milioni di euro (-4,6% sul 2024). Al secondo posto si conferma il polo vinicolo Argea (462,9 milioni di euro, -0,3%), seguito da Iwb con 395,9 milioni di euro (-1,5% sul 2024).Fatturato 2024 superiore ai 300 milioni...
lml - 60235
EFA News - European Food Agency
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