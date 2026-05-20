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Princi inaugura a Milano Centrale
Accordo con Grandi Stazioni Retail porta l’arte della panificazione in stazione
L'arte della panificazione firmata Princi fa il suo ingresso a Milano Centrale. Grazie alla partnership con Grandi Stazioni Retail, il celebre marchio meneghino inaugura un nuovo spazio al Piano Binari (Fronte Binario 4). Un progetto ambizioso che trasforma l'attesa del viaggio in un'esperienza di gusto senza compromessi, portando l'eccellenza artigianale nel più importante hub di mobilità della c...
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EFA News - European Food Agency
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