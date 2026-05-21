Focaccia al formaggio di Recco IGP: che la festa cominci!

La quarta domenica del mese di maggio per Recco, la cittadina affacciata sul mare a 10 chilometri da Genova, è sinonimo di Festa della Focaccia al Formaggio. La "sua" focaccia al formaggio, quella marchiata Igp (dal 2015 quando ha ottenuto l'Indicazione geografica protetta) che viene esibita con orgoglio (e mangiata con gusto) dalle migliaia di partecipanti alla manifestazione organizzata sabato 23 e domenica 24 maggio dal Consorzio della focaccia di Recco con i patrocini di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ascom Confcommercio Genova e FIPE Liguria con la collaborazione di Pro Loco Recco, Ascom delegazione di Recco e CIV Consorzio Operatori Economici Recco.

Gli storici panifici Moltedo e Tossini e il Consorzio stesso distribuiscono gratuitamente (una rarità assoluta per un comune del genovesato!) decine di migliaia di porzioni per celebrare uno dei prodotti tipici liguri più conosciuti, che ha reso la città di Recco famosa nel mondo.

Il clou, per i grandi soprattutto, è domenica 24 magio. Al mattino, dalle 10 alle 11:30 diventano protagoniste le focacce “con e senza” (cipolle) con il Panificio Moltedo G.B. e il Panificio Tossini. Sempre domenica ma al pomeriggio Focaccia di Recco IGP col formaggio come se piovesse. Dalle 14:30 alle 16 in Piazza Nicoloso di nuovo protagonisti assoluti il Panificio Moltedo G.B. e il Panificio Tossini, questa volta alle prese con la regina della festa, ossia quintali di Focaccia al formaggio di Recco IGP.

"Nel 2025 abbiamo doistribuito oltre 15.000 porzioni di focaccia al formaggio e oltre 10.000 porzioni di focaccia con e senza (cipolla) - sottolinea Lucio Bernini, direttore del Consorzio della Focaccia al formaggio di Recco Igp che organizza la festa dal 2006 - La distribuzione avviene nel retro delle 'botteghe' dei due panifici, Moltedo e Tossini. Ma anche noi come Consorzio abbiamo allesttito uno stand dove distribuiamo sia la focaccia normale che, soprattutto, la focaccia di Recco IGP".

Facendo due conti a spanne, se anche quest'anno si ripete il successo delle passate edizioni, con un'affluenza tra le 15 mila e le 20 mila persone, potrebbe essere distribuita (gratis, attenzione) una tonnellata di focaccia con o senza cipolla e 2 tonnellate di focaccia al formaggio di Recco Igp. Niente male per questa festa che si svolge dal 1955. Una festa talmente popolare, come la sua focaccia, da avere accompagnato lo sviluppo della cittadina dal dopo guerra fino al boom turistico che ha perfino coniato per Recco il termine "turismo di Gola".

La focaccia di Recco col formaggio I.G.P. la trovi solo in Liguria, a Recco, Camogli, Sori e Avegno, tutte località a pochi chilometri da Genova, nel golfo Paradiso: entrata nell'Olimpio dei prodotti alimentari europei, la focaccia al formaggio è una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo e il Consorzio rappresenta le attività che l'hanno resa celebre, rappresentanto i panifici e i ristoranti che la producono.

Interessante è la collaborazione fra Consorzio Salumi DOP Piacentini e Consorzio Focaccia di Recco col formaggio IGP per lo sviluppo di attività reciproche di promozione inserite nei piani promozionali del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo le DOP e IGP. In quest'ottica il pomeriggio di sabato 23 maggio sarà dedicato all'anteprima per gli alunni delle scuole elementari di Recco, con una guida alla più sana educazione alimentare. Questo avviene grazie allaoltre ai tradizionali “Piccoli Focacciai” la manifetstazione rivela anche una speciale iniziativa con i piacentini.

Ore 14:30 - Sala Polivalente con il “Piccolo salumante”. Il Consorzio Salumi DOP Piacentini guiderà gli alunni presenti alla scoperta del mondo dei salumi di qualità raccontandone storia e tradizione. Al termine le classi partecipanti riceveranno in premio il gioco del “Piccolo Salumante”.

"Insegniamo ai bambini a mangiare pane, o magari focaccia, e salame - spiega Bernini - anziché le merendine. E nella piazza davanti al Comuna insiegniamo ai bambini delle elementari a fare la focaccia formaggio. Perché qui a Recco anche i bambini devono saper fare questo prodotto d'eccellenza". Per questo l'appuntamento è fissato alle 16 in Piazza Nicoloso con “I Piccoli Focacciai”.

"Nel dna dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco", sottolinea Bernini. E allora ecco i bambini che, guidati da mani esperte, prepareranno la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia.