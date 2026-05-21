Le Donne del Vino di Toscana e Piemonte arrivano a Firenze

Venerdì 22 maggio, all’Hotel Mediterraneo di Firenze, sede di AIS Firenze, si terrà un evento dedicato alle Donne del Vino di Toscana e Piemonte, protagoniste di una degustazione indirizzata non soltanto agli appassionati, ma anche agli esperti del settore. In degustazione ci saranno vini e denominazioni emergenti e territori che stanno vivendo una nuova fase di valorizzazione: il Piemonte sarà rappresentato, tra gli altri, da Timorasso, Alta Langa e Gavi Spumante, mentre per la Toscana saranno presenti i territori della costa, da Suvereto a Bolgheri fino al Morellino.

L’iniziativa, curata da Paola Rastelli, Vice Delegata toscana delle Donne del Vino, è nata con l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico e agli operatori del settore produzioni che non hanno ancora una particolare risonanza ma che sono caratterizzate da una grande qualità.

Donatella Cinelli Colombini, Delegata Associazione Nazionale Le Donne del Vino Toscana, afferma che “Siamo certe che l’eccellente qualità delle bottiglie prodotte dalle Donne del Vino di Toscana e Piemonte attirerà attenzione verso queste denominazioni e contribuirà ad aprire nuove prospettive commerciali alle cantine partecipanti”.

Accanto all’analisi tecnica dei vini guidata da Massimo Castellani, Delegato AIS Firenze, ci saranno anche i racconti delle produttrici che accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di persone, paesaggi, scelte coraggiose e tradizioni familiari.

Castellani sottolinea il ruolo sempre più centrale delle donne nel mondo vitivinicolo: “Incontri come questo ribadiscono l’energia propulsiva che le donne stanno portando nel settore. Una presenza cresciuta nel tempo e oggi capace di incidere anche sullo stile produttivo, con vini che spesso esprimono eleganza, sensibilità e una particolare attenzione ai profili organolettici”.

Dopo la tappa a Firenze, l’evento verrà replicato a Torino con una nuova degustazione AIS dedicata a giornalisti, professionisti e wine lovers piemontesi.