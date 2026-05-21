Pallini celebra il World Aperitivo Day

Pallini, storica distilleria di Roma, unica ancora attiva dagli inizi del Novecento e che esporta i suoi prodotti in 70 Paesi del mondo, particolarmente conosciuta per il Pallini Limoncello, primo a livello mondiale per vendite globali, sia in termini di volume sia di valore, celebra il Word Aperitivo Day (26 maggio) con la proposta di due prodotti per interpretare l’aperitivo in chiave diversa: Bitter Pallini e No.3 London Dry Gin.

Da una parte, con il Bitter Pallini, propone un prodotto ottenuto da una ricetta originale e storica tramandata dalla famiglia Pallini: nato da una meticolosa infusione di erbe officinali e botaniche aromatiche accuratamente selezionate, arricchite da sfumature agrumate e fruttate che ne definiscono il carattere decisivo e distintivo. Il Bitter Pallini si può gustare liscio, con ghiaccio oppure come base per cocktail dal gusto deciso, ed è il protagonista perfetto per un aperitivo autentico dal gusto inconfondibile.

Dall’altra parte, con il No.3 London Dry Gin, propone un prodotto premiato a livello internazionale e recentemente certificato 100% biologico, un mix equilibrato tra artigianalità e ricerca delle botaniche che dà un profilo aromatico elegante e fresco. Il Gin è ideale per cocktail contemporanei, perfetti per l’aperitivo.