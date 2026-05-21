Valfrutta Fresco, nuova fase per il brand tra continuità e crescita

Alberto Guerra è il nuovo presidente di Valfrutta Fresco, società del Gruppo Alegra specializzata nell’ortofrutta premium 100% italiana, con un forte orientamento all’innovazione di prodotto e alla valorizzazione della filiera.

Nominato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione, Guerra raccoglie il testimone di Raffaele Drei, che ha guidato a lungo Valfrutta Fresco accompagnandone il percorso di crescita e consolidamento sul mercato. La nomina segna un passaggio di governance nel segno della continuità, affidando la presidenza a una figura profondamente legata alla produzione agricola e al mondo cooperativo. Cinquantacinque anni, titolare di un’impresa frutticola a Traversara, in provincia di Ravenna, Alberto Guerra è infatti vicepresidente di Agrintesa e di Apo Conerpo, principale Organizzazione di Produttori ortofrutticoli d’Europa.

“Assumere la guida di Valfrutta Fresco è per me motivo di grande orgoglio", dichiara il nuovo presidente Alberto Guerra, "e sono grato della fiducia di cui il Consiglio di amministrazione mi ha onorato. Nel corso degli ultimi anni, grazie all’impronta impressa da Raffaele Drei e portata avanti con tenacia e passione da tutto il team, l’azienda ha rafforzato la propria presenza nella Gdo e nei canali tradizionali, distinguendosi per dinamicità, capacità progettuale e spinta innovativa, anche in annate particolarmente complesse per il settore ortofrutticolo”.

Per Guerra, Valfrutta Fresco rappresenta oggi un asset strategico per il Gruppo Alegra e per l’intero sistema cooperativo che ne sostiene lo sviluppo: “Raccolgo un testimone importante e mi appresto a guidare un brand che ha saputo costruire un ruolo riconosciuto nel mercato, mantenendo sempre forte il legame con il mondo della produzione. Desidero ringraziare Raffaele Drei per il lavoro svolto e per aver condotto l’azienda fino a risultati così importanti. Credo però che ci sia ancora spazio per crescere, come mostrano i dati dell’ultimo esercizio, chiuso con un fatturato in aumento del 33,5%. Valfrutta Fresco può essere ulteriormente valorizzata e messa sempre più al servizio dei nostri produttori e delle nostre cooperative”.

Il nuovo incarico si apre in una fase particolarmente stimolante per la società e per l’intero Gruppo Alegra. “Ho al mio fianco una squadra giovane, competente, motivata, con grande voglia di fare e di raggiungere nuovi risultati", prosegue Guerra. "Il nostro obiettivo sarà continuare a far crescere Valfrutta Fresco, rafforzarne la presenza sui mercati e sviluppare ulteriormente la gamma, anche aprendoci a nuove tipologie di prodotto. Qualità, programmazione e innovazione resteranno le direttrici del nostro percorso”.

“L’arrivo di Alberto Guerra al timone rappresenta un passaggio significativo per Valfrutta Fresco, pur nel segno della continuità", commenta Enrico Bucchi, direttore generale di Valfrutta Fresco. "Il nuovo presidente conosce in profondità la produzione, il mondo cooperativo e le esigenze delle imprese agricole. Sono certo che, insieme alla governance e a tutto il team, darà un contributo prezioso alla crescita della società”.

Bucchi sottolinea quindi le priorità della nuova fase: “Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il posizionamento del marchio, sviluppare progetti distintivi e generare valore lungo tutta la filiera. Sono traguardi ambiziosi, ma alla portata di questa azienda e del brand che rappresentiamo. A nome di tutta Valfrutta Fresco desidero, infine, rivolgere un sentito e profondo ringraziamento a Raffaele Drei per il lavoro svolto in questi anni e per la lunga strada percorsa insieme, segnata da grandi sfide e importanti risultati raggiunti con tenacia, passione e visione strategica”.