Nuovo direttivo per l'associazione dei ristoratori genovesi

Paolo Ferralasco è il nuovo presidente dell’Associazione Ristoranti di FIPE-Confcommercio Genova per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’assemblea dell’associazione, che ha rinnovato il Consiglio Direttivo. Ferralasco succede a Matteo Losio, che continuerà a far parte dell’associazione nel ruolo di vicepresidente insieme a Matteo Costa. Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo anche Alessio Balbi, Federico Bisso, Cristiano Murena, Margherita Olivieri, Roberto Panizza e Rossella Silletta.

“La ristorazione rappresenta un settore strategico per l’economia e per l’identità del territorio - evidenzia il neo presidente Ferralasco - Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare il ruolo dei ristoranti genovesi come ambasciatori della qualità ligure, valorizzando i prodotti locali, le filiere del territorio e le professionalità che ogni giorno lavorano nelle nostre cucine e nelle nostre sale".

"Vogliamo un’associazione sempre più vicina agli imprenditori -aggiunge Ferralasco - capace di tutelare il settore, affrontare il tema del costo del lavoro, sostenere la formazione dei giovani e promuovere iniziative che rendano Genova sempre più attrattiva dal punto di vista turistico ed enogastronomico. In questo percorso assume particolare valore anche il riconoscimento istituzionale ottenuto dalla ‘Giornata della Ristorazione’, promossa da FIPE-Confcommercio e recentemente diventata legge dello Stato”.

Tra i temi prioritari indicati dal nuovo direttivo anche il contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale, il supporto alle imprese nei percorsi di innovazione e transizione energetica, la promozione dell’offerta enogastronomica genovese e ligure attraverso iniziative condivise con il territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema della sostenibilità, alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione di percorsi condivisi con produttori, scuole alberghiere e realtà del territorio per favorire il ricambio generazionale e la crescita professionale nel comparto.

“Negli ultimi anni l’associazione ha affrontato passaggi particolarmente complessi per il comparto della ristorazione - commenta l'ex presidente Matteo Losio - nei quali il nostro settore ha saputo dimostrare resilienza, dignità e capacità di reinventarsi. La nostra associazione ha saputo essere un punto di riferimento nei momenti più difficili e sono certo che continuerà a esserlo anche in futuro. Personalmente continuerò a mettere a disposizione esperienza e collaborazione all’interno del nuovo Direttivo, in una fase che richiede attenzione concreta alle esigenze delle imprese”.

“Auguro buon lavoro al nuovo presidente e a tutto il Consiglio Direttivo - conclude Alessandro Cavo, presidente FIPE-Confcommercio Genova - La ristorazione continua a rappresentare un elemento centrale per l’economia cittadina e per l’attrattività turistica di Genova. Il confronto costante con imprese e istituzioni sarà fondamentale per affrontare le sfide del settore”.