Morte Petrini/2. Copagri: ambasciatore della natura e del buon cibo

“Oggi salutiamo un sognatore che aveva fatto della passione per la natura e per la biodiversità la sua missione di vita, un uomo che con la sua grande passione e con la sua sconfinata cultura ha contribuito a modificare in maniera significativa la percezione dell’opinione pubblica legata ai grandi temi dell’alimentazione e della sua stretta interconnessione con l’ambiente e con l’identità territoriale”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista, che a nome dell’intera Confederazione esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (leggi notizia EFA News).



“La sua visione illuminata, insieme al suo punto di vista mai banale e sempre orientato alla creazione di un ‘sistema alimentare sostenibile e giusto’, hanno fatto di lui un vero e proprio ambasciatore della natura, del buon cibo, del mondo agricolo e della cultura rurale, che grazie al suo incessante lavoro hanno potuto beneficiare di una grande visibilità internazionale e di una valorizzazione senza precedenti”, aggiunge il presidente della Copagri, assicurando che “la sua eredità non verrà dimenticata”.