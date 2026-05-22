Addio a Petrini/3. Federalimentare: grave perdita, industria ha colto ispirazione

Il presidente di Federalimentare Paolo Mascarino e tutta la federazione esprimono un "sincero e profondo cordoglio per la grave perdita di Carlo Petrini (leggi notizia EFA News). fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Petrini ha rivoluzionato il concetto di alimentazione elevandolo a patrimonio culturale e identitario", si legge in una nota di Federalimentare.

Il fondatore di Slow Food, prosegue la nota, "ha valorizzato le comunità agricole locali esaltando la filiera corta e la sostenibilità degli alimenti, la biodiversità, le produzioni locali e il cibo facendolo diventare un elemento distintivo dell’italianità nel mondo. I suoi insegnamenti hanno dato tanto al mondo agroalimentare e anche l’industria ha colto ispirazione dalla sua visione. La Federazione", conclude il messaggio, "si unisce al dolore della famiglia, degli amici e della sua comunità”.