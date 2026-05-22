Consorzio Valpolicella: Marchesini confermato presidente

Sarà Christian Marchesini a guidare il Consorzio tutela vini Valpolicella fino al 2028. L’elezione all’unanimità è arrivata oggi nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione, insediatosi dopo il rinnovo delle cariche votato dall’Assemblea dei soci lo scorso 12 maggio. Per Marchesini si apre così il terzo mandato consecutivo dal 2020 alla presidenza dell’ente che aveva già guidato...