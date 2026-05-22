Morte Petrini/4. Consorzio Aceto balsamico piange "Carlin"

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP apprende con profonda tristezza la scomparsa di Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di Slow Food e voce pionieristica nella promozione della cultura alimentare come patrimonio collettivo. Petrini, sottolinea il Consorzio nel suo comunicato, "ha trasformato il cibo in narrazione culturale", sottolineando l’importanza della sostenibilità, della biodiversità e della responsabilità verso le comunità e i territori. La sua opera ha ispirato produttori e consumatori a guardare oltre il gusto, riconoscendo il valore sociale e identitario delle tradizioni gastronomiche.

“Carlo Petrini ha reso il cibo uno strumento di cultura e comunità - afferma Cesare Mazzetti, Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP - Il suo impegno nel valorizzare le radici dei prodotti italiani e nel tutelare le filiere locali ha contribuito ad ispirare l'attuale sistema di Indicazioni Geografiche di cui l'Italia va fiera, e risuona profondamente con la nostra missione: proteggere, promuovere e raccontare l’Aceto Balsamico di Modena IGP come simbolo di eccellenza, identità e sostenibilità”.

Il Consorzio, nella sua nota, "si unisce al cordoglio per un personaggio emblematico, la cui eredità continuerà a guidare chi crede nella centralità del territorio, delle persone e dei saperi tradizionali come patrimonio comune".

FederBio: con Carlo Petrini perdiamo un visionario che ha trasformato il cibo in un atto etico, sociale e culturale.