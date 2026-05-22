Barilla investe 170 milioni in Usa

Barilla ha deciso di investire 170 milioni di dollari negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di espandere il suo stabilimento di Avon, nella contea di Livingstone, nello stato di New York. L'annuncio dell'investimento è stato fatto dalla governatrice, Kathy Hochul, secondo cui il brand italiano si impegna a creare oltre 90 nuovi posti di lavoro col progetto presso il suo storico stabilimento nella città di Avon in cui è dal 2007.

L'investimento dello Stato di New York si integra con la strategia globale sviluppata a livello regionale per rivitalizzare le comunità e far crescere l'economia attraverso progetti a supporto dell'agroindustria e dello sviluppo delle industrie manifatturiere

La governatrice Hochul ha annunciato che il piano di espansione avverrà in due fasi. L'azienda investirà 145 milioni di dollari nella prima fase del progetto, che prevede la costruzione di un nuovo edificio principale di 52.000 piedi quadrati (circa 4.800 metri quadrati) per ampliare le proprie attività produttive, con una nuova linea di produzione e tre linee di confezionamento. Verrà, inoltre, costruito un ulteriore magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione della produzione ampliata.

Lo spazio aggiuntivo consentirà l'installazione di una seconda linea nella futura fase due: questo giustifica l'ulteriore investimento. Barilla prevede di creare oltre 90 nuovi posti di lavoro una volta completate entrambe le fasi dell'espansione. Il nuovo progetto si aggiunge all'investimento iniziale di 75 milioni di dollari effettuato nel 2006, seguito dall'apertura dello stabilimento nel 2007, che ha creato e mantenuto circa 145 posti di lavoro nella regione.

"Grazie ai nostri continui investimenti in progetti trasformativi con partner come Barilla, stiamo facendo crescere settori chiave in tutto lo Stato, creando più posti di lavoro per i newyorkesi - sottolinea la governaterice Hochul - Questa partnership continuativa servirà a mettere in luce le grandi risorse agricole della regione e gli investimenti nella produzione avanzata, rafforzando gli sforzi della mia amministrazione per continuare a rivitalizzare le comunità e generare crescita economica in tutto lo Stato".

Barilla, leader mondiale nella produzione di pasta, opera in oltre 100 Paesi e gestisce 30 siti produttivi in 10 Paesi, producendo una varietà di pasta, sughi e prodotti da forno. Barilla è stata fondata quasi 150 anni fa a Parma, in Italia, e opera nella sede di Avon dal 2007. Una selezione dei prodotti venduti negli Stati Uniti viene realizzata nello stabilimento della contea di Livingston, nonché in un impianto in Iowa. L'azienda impiega quasi 9.000 dipendenti in tutto il mondo.

"Questa espansione - spiega il vicepresidente della Supply Chain di Barilla Americas, Fabio Pettenari -rappresenta un passo importante nella nostra continua crescita negli Stati Uniti e sottolinea il nostro impegno nei confronti della città di Avon. Aumentando la nostra capacità produttiva, investiamo non solo nella nostra attività, ma anche nel futuro della comunità in cui operiamo con orgoglio da anni. Questa espansione ci consente inoltre di rafforzare la nostra catena di approvvigionamento nordamericana e di ridurre le emissioni di CO2 di circa 3.000 tonnellate all'anno".

Aggiunge Melissa Tendick, Presidente di Barilla Americas: “radicati nella nostra tradizione italiana, continuiamo a innovare ed evolverci per soddisfare le esigenze dei nostri clienti statunitensi. Questa espansione ci consente di rispondere alla crescente domanda, rimanendo concentrati su ciò che conta di più: offrire pasta di alta qualità che i consumatori conoscono e di cui si fidano”.

Empire State Development, la principale agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di New York (promuove la crescita delle imprese, la creazione di posti di lavoro e maggiori opportunità economiche) supporta il progetto con un contributo fino a 2,75 milioni di dollari attraverso il programma di crediti d'imposta Excelsior Jobs Tax Credit, basato sulle prestazioni, in cambio dell'impegno dell'azienda a creare posti di lavoro. Anche la New York Power Authority sta valutando la possibilità di fornire un contributo.

National Grid, Rochester Gas and Electric, la contea di Livingston e Greater Rochester Enterprise stanno inoltre supportando il progetto di espansione. Barilla prevede di completare la prima fase del progetto entro marzo 2028.