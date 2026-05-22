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CLARA MOSCHINI

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Pinot Grigio Venezie: riduzione resa fissata a 160 quintali/ettaro

Percorso di riposizionamento della Doc nei mercati internazionali

Prosegue il percorso di valorizzazione e programmazione produttiva del Consorzio Doc Delle Venezie, il più esteso modello di integrazione interregionale del vino italiano che riunisce la filiera del Pinot Grigio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. Nell’ambito della strategia di governo dell’offerta approvata nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni...

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EFA News - European Food Agency
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