Etichette autoadesive: La Prensa assorbe 100% Scriba

La Prensa Etichette, gruppo italiano specializzato nella stampa e finitura di etichette per il settore delle acque minerali e dei prodotti di largo consumo ha annunciato l'acquisizione del 100% delle quote di Scriba, realtà di riferimento che vanta una consolidata esperienza quarantennale nel settore delle etichette autoadesive. "Con il supporto di Unigrains Italia e Bnp Paribas Bnl Equity Investments, l’operazione rappresenta un passaggio strategico per La Prensa, rafforzandone il posizionamento sul mercato e consentendo l’offerta di soluzioni sempre più complete e personalizzate", si legge in una nota aziendale.

Non sono stati rivelati i dettagli economici dell'operazione.

Scriba, fondata nel 1987 e con sede a Podenzano (PC), è specializzata nella stampa di etichette autoadesive, shrink sleeves, Iml, foglietti illustrativi, nonché nella stampa elettronica di documenti e nei servizi di mailing promozionale e pubblicitario, comprensivi di imbustamento e postalizzazione. L’azienda vanta una posizione solida e riconosciuta nei mercati del food e del wine & spirits, servendo prevalentemente grandi operatori con ruoli di leadership nei rispettivi settori; il portafoglio clienti include inoltre primarie realtà del comparto cosmetico. Scriba dispone di una piattaforma produttiva multi tecnologica articolata su 7 linee di stampa (flessografiche, offset e serigrafiche), integrate da impianti di nobilitazione, 2 linee di converting – di cui una dedicata alla produzione di etichette booklet – e 3 sistemi di controllo qualità con ispezione al 100%. Lo stabilimento si estende su una superficie complessiva di 5.500 m², comprendente area produttiva, magazzini e uffici. Con un team di circa 50 dipendenti, Scriba realizza un fatturato di circa 6 milioni di euro e commercializza i propri prodotti in circa 10 Paesi.

La Prensa Etichette, fondata nel 1966, è un operatore lombardo di riferimento nella stampa e finitura di etichette in carta e plastica per il settore alimentare e delle bevande, con una particolare specializzazione nei comparti acque minerali, bibite, birra e vino. A seguito di questa ultima operazione, il fatturato complessivo del Gruppo si avvicina ai 70 milioni di euro. La piattaforma industriale può oggi contare su quasi 300 dipendenti, distribuiti su 7 sedi, con una superficie produttiva complessiva superiore a 25.000 m². Il percorso di consolidamento intrapreso consente al Gruppo di presidiare in maniera estesa e integrata le principali tecnologie di stampa – offset, flessografica, Iml, sleeve, rotocalco e digitale – rafforzandone il posizionamento e l’elevata versatilità industriale. Il Gruppo è in grado di offrire un portafoglio prodotti ampio e diversificato, che comprende wet glue label (carta colla), roll fed (etichette plastica), etichette adesive, sleeve, Iml, flexible packaging e ulteriori soluzioni complementari.

L’acquisizione di Scriba nasce da una visione strategica condivisa, volta a sostenere la crescita di La Prensa, consolidarne il posizionamento nel settore e rafforzarne il vantaggio competitivo. L’integrazione delle due realtà dovrebbe consentire di offrire ai clienti soluzioni complete e complementari, combinando le tecnologie di stampa Flexo UV, sleeve, Iml e digitale, così da rispondere in modo efficace a differenti esigenze di tiratura e personalizzazione. Le sinergie industriali saranno sviluppate attraverso una gestione integrata degli stabilimenti produttivi, situati a meno di 50 chilometri di distanza, al fine di favorire efficienza operativa e continuità produttiva.

Paolo Rigolli, figlio dell'amministratore delegato Carlo Rigolli, accompagnerà la fase di transizione e integrazione di Scriba nel nuovo Gruppo e farà successivamente ingresso nel Management Team di La Prensa, nel ruolo di responsabile commerciale e contribuendo allo sviluppo delle relazioni con la clientela.