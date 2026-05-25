Diageo, Learning for life tocca quota 1.000

Si conclude l’edizione 2025-2026 di Learning for Life, il programma globale di Diageo dedicato alla formazione professionale e all’inclusione nel mondo dell’hospitality, che quest’anno ha raggiunto un importante traguardo in Italia: oltre 1.000 nuovi professionisti formati dal lancio dell’iniziativa nel 2017.

Il risultato racconta la crescita costante del progetto e il suo impatto concreto nel sostenere l’occupabilità giovanile, contribuendo allo sviluppo di competenze qualificate in uno dei settori più dinamici e strategici dell’economia italiana.

Questa edizione ha segnato, inoltre, un ulteriore passo avanti nel percorso di espansione del programma, con l’apertura, per la prima volta, di un corso a Bologna, che si affianca agli appuntamenti già consolidati di Milano, Roma e Torino, rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio e ampliando le opportunità offerte ai partecipanti.

Learning for Life nasce con l’obiettivo di creare occasioni reali per le nuove generazioni attraverso percorsi gratuiti di formazione teorica e pratica nei settori del bartending, dell’hospitality e della mixology. Un progetto che non si limita a trasmettere competenze professionali altamente richieste dal mercato, ma anche a valorizzare il talento, favorire l’inclusione sociale e accompagnare la crescita di un settore più aperto, rappresentativo e sostenibile. Nel tempo, il programma si è affermato come una delle iniziative sociali più rilevanti di Diageo a livello globale.

Lanciato nel 2008, Learning for Life ha già formato oltre 280.000 giovani in più di 34 Paesi, offrendo strumenti concreti per accedere al mondo del lavoro e costruire il proprio percorso professionale. In Italia, il progetto ha continuato a evolversi anche attraverso iniziative dedicate ad alto impatto sociale, come il corso dedicato ai rifugiati ucraini realizzato in collaborazione con Fondazione Adecco, UNHCR e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Raggiungere il traguardo dei mille professionisti formati in Italia rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e la conferma del valore concreto che Learning for Life può generare per le persone e per il settore dell’hospitality - dichiara Roberta Fontana, direttrice Commerciale di Diageo Italia - Crediamo fortemente che investire nella formazione significhi investire nel futuro del settore e delle comunità in cui operiamo. Con Learning for Life vogliamo offrire strumenti, competenze e opportunità reali a chi desidera costruire il proprio percorso professionale, contribuendo allo stesso tempo a rendere il mondo dell’ospitalità sempre più inclusivo, innovativo e aperto ai talenti”.

Con Learning for Life, Diageo conferma il proprio impegno nel generare un impatto sociale positivo attraverso il piano ESG globale “Society 2030: Spirit of Progress”, che mira a promuovere inclusione, formazione e sviluppo sostenibile nelle comunità in cui l’azienda opera.

In Italia, Diageo custodisce un portafoglio unico di prodotti, che occupano una posizione di primo piano in ogni categoria e occasione di consumo, tra cui marchi globali iconici come Johnnie Walker, J&B and Talisker nella categoria whisky, Smirnoff, Cîroc e Ketel One nella categoria vodka, i gin Tanqueray e Gordon's, le tequila super premium Casamigos e Don Julio, i rum Captain Morgan e Zacapa, il liquore Baileys, la birra Guinness e molti altri marchi eccezionali e popolari. Una parte fondamentale del successo di Diageo è la responsabilità: per questo, l’impatto sociale positivo è al centro della strategia aziendale, attraverso un piano d'azione decennale ESG "Society 2030: Spirit of Progress", con l'obiettivo di contribuire a creare un mondo più inclusivo e sostenibile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.