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Kfc: previste 8 inaugurazioni in Lombardia nel 2026
Brand scommette sulla Regione, investimento di circa 8 mln euro
Kfc Italia prosegue la sua strategia di espansione nel mercato lombardo con l'inaugurazione di due nuovi ristoranti entro la fine di giugno: il primo aprirà a Cesano Boscone, nel rinnovato centro commerciale Porte di Milano, e il secondo a Milano Piola, in via Dino Compagni 2, nel cuore del capoluogo. Entrambi i locali saranno gestiti in franchising da Original Bucket e creeranno 35 nuovi posti di...
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EFA News - European Food Agency
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