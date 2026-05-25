Riminiwellness: Amadori Food Partner

Il Gruppo Amadori sarà nuovamente protagonista a RiminiWellness dal 28 al 31 maggio 2026 in qualità di Food Partner ufficiale, rinnovando il proprio impegno al fianco dell'evento più importante in Italia dedicato al benessere a 360°.

Al Padiglione B5 FoodWell, stand 121, "Amadori - The Italian Protein Group" accoglierà i visitatori in uno spazio a isola di 64 mq, animato dal claim "Proteine buone per tuttƏ". Un'identità visiva e valoriale che si declina nei quattro colori dell'offerta proteica del Gruppo: bianco (pollo e tacchino), giallo (uova e ovoprodotti), rosa (carni suine, con il brand Lenti) e verde (specialità vegetali, con la gamma Veggy Amadori e Unconventional, brand di recente entrato a far parte del Gruppo).

Lo stand sarà anche un'arena di sfide e divertimento, con ben 5 “Amadori Games”: il tiro a canestro, i vogatori, i cilindri “a cascata” per testare i riflessi e la rivisitazione in chiave "colori delle proteine" di due classici giochi da tavolo come “Forza 4” e "Indovina i 4 colori". A dominare lo spazio un grande ledwall dinamico che alternerà contenuti ingaggianti, pillole video con gli ambassador, elementi visivi 3D e approfondimenti ispirati ai quattro “colori proteici” e ai più recenti progetti di comunicazione del Gruppo, come “Amadori Protein Talk”, il vodcast creato in occasione della partnership con Lega Basket Serie A. Un modo per coinvolgere il pubblico in modo attivo e originale sull’importanza di un'alimentazione equilibrata e di stili di vita sani e attivi.

A rendere ancora più partecipato lo stand, un calendario ricco di ospiti speciali:

Franca Molluzzo, personal trainer conosciuta come "Hungry Franky" e storica ambassador Amadori - giovedì 28 e venerdì 29 maggio; Carlton Myers, ex cestista e capitano della Nazionale di pallacanestro, portabandiera italiano alle Olimpiadi di Sydney 2000 - venerdì 29 e sabato 30 maggio; Pierluigi Pardo, giornalista sportivo, conduttore televisivo e telecronista - venerdì 29 maggio; Gianluca Gazzoli, podcaster, conduttore radiofonico e televisivo - sabato 30 maggio.

La partecipazione a RiminiWellness si declina anche sul piano istituzionale: giovedì 29 maggio, dalle ore 10.30 in Sala Ravezzi 1, il Gruppo Amadori sarà presente al congresso Teha - The European House Ambrosetti dal titolo "Fitness & Sport: innovazione, comunicazione e valore per la società". Matteo Conti, Direttore Marketing Strategico del Gruppo e Partner dell'Osservatorio Valore Sport, prenderà parte insieme a Pierluigi Pardo alla tavola rotonda "Comunicare lo Sport: Valore, Engagement e Nuovi Linguaggi", un momento di confronto sul ruolo crescente dello sport come leva culturale e sociale e su come raccontarne oggi i suoi valori alla community.

In qualità di Food Partner, i prodotti Amadori e Lenti saranno inoltre presenti nei principali punti ristoro brandizzati della fiera. L'esclusivo hospitality village (area Vip accessibile su invito) offrirà poi agli ospiti creazioni gourmet delle referenze Amadori e Lenti. Alla proposta si aggiungerà quest’anno il food truck (in area piscine - zona ovest del quartiere fieristico) e uno spazio espositivo Unconventional, per scoprire le specialità vegetali del brand recentemente entrato nel mondo “Amadori - The Italian Protein Company”.