Felsineo celebra a RiminiWellness 10 anni di Mopur

Fare il pieno di proteine vegetali, sane, leggere e nutrienti, come quelle presenti nella linea Mopur di FelsineoVeg SB, rappresenta un’ottima abitudine alimentare prima e dopo l'attività sportiva. È questo il tema centrale portato a RiminiWellness dalla società di riferimento in Italia nel segmento degli affettati vegetali, che torna alla manifestazione internazionale del fitness per celebrare i 10 anni di storia all’insegna di gusto, energia e benessere.

Nello spazio espositivo (Pad. B5 – Stand 109) si potrà scoprire tutto sul mondo Mopur, approfondendo come nascono gli affettati ricchi di proteine vegetali che uniscono sapore, semplicità e un profilo nutrizionale equilibrato. Sarà possibile assaggiare le novità proposte, a partire dal golosissimo Mopur® Original al gusto di Salame, caratterizzato da fette più spesse, una texture morbida e un elevato tenore proteico.

Ad animare lo stand FelsineoVeg, alcuni degli ambassador di Open Food Factory, il progetto di educazione alimentare di Gruppo Felsineo, che testimonieranno come una nutrizione bilanciata e consapevole possa fare la differenza in uno stile di vita sportivo, sano e attivo. La pallavolista Sonia Candi, l'ex snowboarder Tommaso Leoni e il nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo coinvolgeranno il pubblico con giochi, gadget e consigli utili su come migliorare la performance sportiva. Interverrà anche Iader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico dell’Academy.

FelsineoVeg SB sarà al centro anche di RiminiWellness Off, il fuorisalone della fiera del fitness. Venerdì 29 maggio, l’appuntamento è in spiaggia, ai Bagni Ricci, zona 142-143 di Miramare di Rimini, per la terza edizione della Mopur® Cup, il torneo di beach volley che porta sulla sabbia energia, sport e divertimento. A seguire, un ricco Mopur® aperitivo aperto a tutti, con golose proposte 100% plant‑based, per un momento di condivisione all’insegna di gusto, allegria ed equilibrio.

“Dieci anni di Mopur sono l’occasione per raccontare la rivoluzione vegetale di FelsineoVeg SB che ha saputo unire innovazione, gusto e benessere - sottolinea Andrea Righi, Business Unit Director FelsineoVeg & Project Leader Open Food Factory - Abbiamo scelto di celebrare questo traguardo a RiminiWellness, luogo simbolo del fitness e degli stili di vita sani e attivi, confermando il valore di una proposta 100% plant-based pensata per gli sportivi ma ideale per tutti coloro che cercano un’esperienza di gusto piena, versatile e bilanciata”.

Gruppo Felsineo, dal 1963 è sinonimo di mortadella di alta qualità. Nel 2016 è stata inaugurata FelsineoVeg, l’azienda del Gruppo che risponde alle nuove tendenze di consumo con Mopur, il marchio esclusivo di prodotti plant-based che offre un’alternativa alla carne o semplicemente la possibilità di bilanciare la dieta in modo vario ed equilibrato con il giusto apporto di proteine 100% vegetali. L’azienda ha ideato il progetto di educazione alimentare Gruppo Felsineo Open Food Factory, l’hub nato nel 2024 dedicato alla divulgazione di tematiche legate alla corretta nutrizione e al benessere, che si avvale del supporto di nutrizionisti, divulgatori scientifici, esperti e sportivi per promuovere uno stile di vita sano e attivo.