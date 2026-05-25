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CLARA MOSCHINI

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Lazio: oltre 17 mln per strade rurali

Per implementare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive

La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, accessibilità e collegamenti tra aree agricole e produttive.Per la manutenzione ordinaria è stato previsto un primo stanziamento di 500 mila eu...

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