Cantine Aperte 2026: un palcoscenico per nuove esperienze

Il vino non è solo degustazione ma la chiave per entrare in contatto con il suo territorio, la sua cultura e le sue storie: con questa consapevolezza Cantine Aperte 2026 dà il via a un viaggio immersivo tra natura, benessere e tradizioni locali che trasformerà le cantine di tutta Italia in laboratori di esperienze a cielo aperto. Sabato 30 e domenica 31 maggio i produttori del Movimento Turismo del Vino aprono le porte delle proprie aziende per vivere un weekend all’insegna del turismo rigenerativo: dalle Alpi al meridione, il filo conduttore è la scoperta lenta del territorio dove il vino dialoga con il paesaggio, la gastronomia locale e le diverse espressioni artistiche.

“L’Italia è il Paese con maggiore potenziale enoturistico del mondo grazie alla varietà delle sue cantine – che spaziano da ville e residenze storiche alle strutture progettate da archistar - passando per i suoi oltre 500 vitigni autoctoni, alla gastronomia tradizionale che varia in ogni località e produttori che, nella maggior parte dei casi, accolgono personalmente i visitatori", spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino. "Le cantine del Movimento Turismo Vino sanno trasformare questo potenziale in esperienze rigenerative e immersive che portano i visitatori a toccare con mano la civiltà del vino e i territori. Nel 2026, più che mai, Cantine Aperte è una vetrina di esperienze nuove, avvincenti, divertenti e capaci di far scoprire qualcosa di nuovo sia ai super esperti che ai curiosi. Chi pensa che le cantine siano tutte uguali rimarrà piacevolmente stupito nel trovarsi a vivere esperienze diverse, coinvolgenti che avvicinano alle tradizioni della campagna in modo spensierato”.

Le vigne diventano così luoghi attivi da attraversare ma anche da vivere in tutti i momenti della giornata. Cantine Aperte 2026 si presenta come un palcoscenico di intrattenimento a tutto tondo e l’occasione per le aziende di presentare le iniziative che proseguiranno per tutto il resto dell’anno. Secondo la recente ricerca del Ceseo (Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo dell’Università Lumsa) si è registrato un aumento di visitatori nelle cantine del Movimento del 59,8% nel 2025 grazie anche e soprattutto alla diversificazione dell’offerta, in particolare nel Centro e nel meridione, dove oltre un terzo delle cantine supera i 2000 visitatori l’anno. Non solo quindi degustazione di vino e prodotti tipici del territorio ma esperienze indimenticabili che rigenerano e divertono.

In Toscana si potranno vivere tour in e-bike vista vigneti, jeep tour, trekking guidati tra filari, borghi e punti di interesse storico-culturale tra i più interessanti del territorio, mentre in Campania le attività spaziano dalle escursioni naturalistiche alle visite tra i filari e barbeque in vigna al tramonto sotto il Vesuvio. Anche il Piemonte proporrà jeep tour tra le colline patrimonio Unesco e percorsi in e-bike; si va sempre in e-bike tour nel Trentino Alto Adige, mentre nelle Marche si privilegiano le passeggiate a cavallo. Nel Friuli Venezia Giulia si vola in mongolfiera sui paesaggi più suggestivi della regione e vengono proposti inediti corsi dedicati alla coltivazione di orchidee.

Da non perdere i momenti di rigenerante relax in terrazza “vista mare” in Sardegna. In Emilia-Romagna si passeggia nel verde insieme a guide escursionistiche con la possibilità di partecipare a vineyard trekking, questi ultimi organizzati anche in Veneto insieme ai tour in trenino tra i vigneti e alle salutari camminate metaboliche. In Sicilia ci aspettano esperienze multisensoriali tra i filari e momenti di relax immersi nella natura e in Umbria le passeggiate tra vigneti e uliveti; trekking panoramici anche in Molise. Anche in Sicilia esperienze multisensoriali tra i vigneti, momenti di relax in natura e passeggiate tra i vigneti. E ancora in Veneto passeggiate tra vigneti e uliveti, e trekking tra i filari.