Tuttofood 2028: Fiere di Parma annuncia Brasile come Paese partner

Per l’edizione 2028 di Tuttofood, in programma a Rho Fiera Milano dall’8 maggio all’11 maggio, il Brasile sarà il “Country focus” dell’edizione. È stato Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma, ad annunciarlo nel corso di Apas Show (la principale fiera del food retail e della grande distribuzione in America Latina), alla presenza di Alessandro Cortese, Ambasciatore d’Italia in Brasile, e di Milena Del Grosso, Direttrice ICE-Agenzia Brasile.

Cellie ha affermato che “Il Brasile rappresenta uno dei mercati agroalimentari più dinamici a livello globale e Tuttofood vuole essere sempre più un acceleratore di connessioni e opportunità tra imprese, buyer e mercati internazionali. In un contesto di crescente integrazione economica tra Europa e Mercosur, il ruolo delle fiere diventa centrale per favorire business, investimenti e sviluppo di filiere globali”.

Infatti, l’iniziativa arriva in una fase cruciale per le relazioni commerciali tra Europa e Mercosur, con prospettive di crescita rilevanti per le filiere agroalimentari, le tecnologie per la trasformazione, il food processing e la distribuzione organizzata: le proiezioni del settore indicano che l’accordo favorirà l’ampliamento dei flussi commerciali, riducendo le barriere tariffarie e rafforzando le catene globali di approvvigionamento. In questo scenario, Tuttofood conquista il ruolo strategico di hub europeo per il business agroalimentare internazionale, riferimento per le aziende da tutto il mondo interessate al mercato europeo, rafforzando il dialogo economico tra il sistema fieristico italiano e uno dei principali protagonisti mondiali dell’agribusiness.

Secondo ICE-Agenzia, l’interesse delle aziende italiane ed europee verso il mercato brasiliano è in costante crescita: il secondo mercato di destinazione per l’export agroalimentare brasiliano è l’Unione Europea, con importazioni pari a circa 17 miliardi di euro.

Nell’edizione di quest’anno di Tuttofood, appena conclusa, sono stati coinvolti oltre 100 buyer brasiliani selezionati (il doppio rispetto al 2025) mentre sono 31 le aziende italiane che partecipano ad Apas Show 2026, segnale di un interesse reale e una relazione commerciale sempre più strutturata.

Tuttofood 2026 ha convalidato il percorso di crescita internazionale di una fiera che, in sole due edizioni guidate da Fiere di Parma, ha registrato 123mila visitatori in quattro giorni (+30% rispetto al 2025), di cui 27mila internazionali, con oltre 5mila brand presenti, 4mila buyer esteri coinvolti e 85mila mq di spazio occupato.