Turismo in cantina: oltre 60% aziende aumenta vendite dirette

Il turismo del vino continua a crescere e a trasformarsi in una leva concreta di sviluppo per le aziende vitivinicole italiane. Non si tratta più soltanto di degustazioni: oggi il vino si cerca attraverso esperienze, soggiorni, territorio e ospitalità. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio ilGolosario Wine Tour sul turismo in cantina, realizzato su un campione di 1.700 aziende italiane, che restituisce la...