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Turismo in cantina: oltre 60% aziende aumenta vendite dirette
Millennials in crescita, otto visitatori su dieci cercano esperienze immersive
Il turismo del vino continua a crescere e a trasformarsi in una leva concreta di sviluppo per le aziende vitivinicole italiane. Non si tratta più soltanto di degustazioni: oggi il vino si cerca attraverso esperienze, soggiorni, territorio e ospitalità. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio ilGolosario Wine Tour sul turismo in cantina, realizzato su un campione di 1.700 aziende italiane, che restituisce la...
lml - 60418
EFA News - European Food Agency
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