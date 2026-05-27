Maschio Gaspardo apre negli Stati Uniti

Maschio Gaspardo, gruppo internazionale nella produzione di macchine agricole, ha inaugurato il primo Full Line Store in Nord America, a Elburn, nell'Illinois, in partnership con Roc-Pit Equipment LLC. Il nuovo punto vendita monomarca è il quinto della rete globale di Full Line Store del Gruppo, dopo le aperture di León, in Spagna, Voklo–Šenčur, in Slovenia, Mortara e Alife, in Italia. Il Gruppo è presente negli Stati Uniti dagli anni Ottanta e dal 2004 attraverso Madchio Gaspardo North America Inc., con sede a DeWitt, Iowa.

Il Full Line Store introduce un nuovo modello di distribuzione per le attrezzature agricole: un formato che solo un vero full liner può offrire. Si tratta di un concessionario completamente monomarca progettato per dare agli agricoltori accesso all'intera gamma Maschio Gaspardo per ogni fase del ciclo agronomico: lavorazione del terreno, semina, fertilizzazione, protezione delle colture, manutenzione del verde e fienagione.

Consulenza specializzata, formazione sui prodotti, ricambi originali e un'officina attrezzata per l'assistenza tecnica sono riuniti in un'unica struttura, con un team specializzato, pronto a supportare ogni fase dell’attività agricola. Questo approccio rappresenta un'evoluzione nel settore delle attrezzature agricole. La distribuzione multimarca è stata a lungo il modello dominante, ma il Full Line Store offre agli agricoltori un'esperienza più completa e integrata, combinando competenza di prodotto, assistenza tecnica e supporto all'interno di uno spazio dedicato e specializzato.

È un formato che funziona perché l'azienda di Campodarsego in provincia di Padova copre tutte le fasi del ciclo agronomico: è proprio l'ampiezza della gamma a dare valore al modello. La scelta di Elbum non è vcasuale: il “Corn Belt” americano è una delle aree agricole più produttive al mondo. Qui le grandi aziende agricole lavorano con finestre stagionali molto strette e hanno bisogno di macchine affidabili, ricambi disponibili e assistenza rapida da parte di tecnici competenti. In questo contesto Maschio Gaspardo ha scelto di rafforzare la propria presenza in Nord America, avvicinandosi ancora di più agli agricoltori e alle esigenze operative del Midwest.

La cerimonia di inaugurazione è stata condotta da Max Armstrong, noto broadcaster agricolo americano, e ha visto la partecipazione del sindaco di Elburn, Jeffrey D. Walter, a sottolineare il significato dell'investimento per la comunità locale e per l'economia del territorio.

Fin dal primo giorno, Roc-Pit ha scelto di operare come concessionaria la società padovana, costruendo la propria attività attorno a un impegno monomarca e a un modello di business basato sulla conoscenza approfondita dei prodotti e su relazioni di lungo periodo con i clienti in Illinois, Wisconsin, Indiana, Iowa e negli altri territori del Midwest.

La struttura Il punto vendita di Elburn è una moderna e funzionale, progettata per servire aziende agricole professionali. Con aree coperte di circa 1.700 mq dedicate a spazi espositivi, ricambi, service, stoccaggio e uffici. Sette specialisti lavorano a tempo pieno nel punto vendita, garantendo supporto completo in tutte le aree: vendite, ricambi, assistenza post-vendita e amministrazione.





"Con questo store - spiega Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo - si apre una nuova era di partnership diretta con gli agricoltori americani. Gli Stati Uniti sono uno dei mercati agricoli più importanti al mondo, e questo è l'impegno di dell'azienda a essere presente non solo commercialmente, ma come partner autentico e di lungo termine per ogni agricoltore che lavora questi".

Aggiunge Andrea Maschio, presidente, Maschio Holding S.p.a: "il modello Full Line Store riflette la convinzione del Gruppo che tecnologia e assistenza debbano andare di pari passo — una macchina senza la struttura di supporto che la sostiene è solo metà della risposta. A Elburn, gli agricoltori troveranno entrambe".

Durante la cerimonia, gli ospiti hanno avuto un'anticipazione esclusiva di un progetto in corso. Nell'ambito della joint venture con LYNX AG, azienda americana specializzata in grandi macchine da “strip-till”, Maschio Gaspardo sta sviluppando una nuova seminatrice di precisione ad alta velocità di grande formato, progettata e prodotta negli Stati Uniti per le condizioni operative del mercato nordamericano. I primi prototipi sono già in fase di test nel Midwest. Roc-Pit Equipment è partner attivo nel processo di sviluppo: Dale Pitstick mette a disposizione la propria azienda agricola di circa 2.400 ettari per testare le macchine sul campo e contribuisce direttamente alla messa a punto della macchina.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra ingegneri, agronomi e progettisti italiani e americani. Tecnologia di semina di precisione europea, competenza agronomica americana. Una preview della macchina sarà visibile al Farm Progress Show di Boone, Iowa, a settembre 2026.

"Gli Stati Uniti - dice Luigi De Puppi, amministratore delegato, Maschio Gaspardo S.p.a - .sono un mercato chiave nella strategia di crescita del Gruppo 2026-2030. Il Full Line Store riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell'agricoltura americana e la volontà di costruire una presenza sempre più solida in Nord America".

"Fin dall'inizio ho scelto di costruire Roc-Pit attorno a un unico marchio: Maschio Gaspardo - conclude Dale Pitstick, fondatore di Roc-Pit Equipment - Gli agricoltori del Corn Belt non possono permettersi fermi macchina. Hanno bisogno di attrezzature, ricambi e assistenza su cui poter contare in ogni stagione. Questo store è stato pensato per offrire esattamente questo, con un team che conosce le macchine e capisce come lavorano i nostri clienti".