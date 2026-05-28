Villa d'Este chiude il miglior anno di sempre

Poi dicono che c'è la crisi. Sarà ma, a guardare i conti di bilancio, alcuni, per esempio nel settore hotel extralusso, non la sentono proprio. È il caso di Villa d'Este spa, gruppo hospitality (molto luxury) che ha chiuso l'esercizio 2025 registrando addirittura il "migliore anno dalla costituzione" a livello di numeri. E non è poco, visto che il bilancio è il 153°dalla costituzione della società per az...