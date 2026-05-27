Cantine Aperte: tutti da Carpenè Malvolti

Nella giornata dedicata alla 34ma edizione di Cantine Aperte organizzata dal Movimento Turismo del Vino, Carpenè - Malvolti presenta ufficialmente la prima bottiglia prodotta di “Revival 1924 Conegliano Prosecco Superiore Docg Millesimato Brut”, un progetto che rende omaggio alla prima etichetta di Prosecco della storia.

Sarà un momento simbolico e particolarmente significativo per la cantina che ha dato i natali al Prosecco fino dal 1868 e l’evento si terrà alla presenza di Rosanna Carpenè, presidente Carpenè - Malvolti, di Fabio Chies, sindaco di Conegliano, e di Gaia Corsello, studentessa dell’Istituto di Viticoltura ed enologia G.B. Cerletti e Medaglia d’Oro Antonio Carpenè edizione 2025, domenica 31 maggio alle ore 11 in Carpenè-Malvolti a Conegliano (Tv). Fu Etile Carpenè – seconda generazione della famiglia - nel 1924 – ad apportare al Vino Spumante fino ad allora conosciuto come "Champagne Italiano" a ritenere determinante la valorizzazione del vitigno e del territorio, iscrivendo per la prima volta il termine Prosecco in etichetta per conferire una precisa connotazione identitaria, nonché una specifica collocazione geografica nell’areale in cui veniva coltivato il vitigno che ne costituisce l’essenza.

L’etichetta recitava, infatti, insieme alla nuova terminologia“Prosecco”, (nome con cui si identificava a quel tempo il vitigno nel territorio e dal 2009, anno di riconoscimento della Docg, definito Glera) anche la specifica “Vino Pregiato Amabile dei Colli di Conegliano”, anticipando di fatto “ante litteram” il riconoscimento della prima denominazione territoriale che identificava uno specifico areale viticolo nonché il riconoscimento delle successive denominazioni di origine Doc (1969) e Docg (2009), con l’intento di rendere il Prosecco un vero e proprio ambasciatore di Conegliano, da dove è partita la storia del Prosecco con Carpenè-Malvolti.

La 34ª edizione si annuncia come un palcoscenico privilegiato con l’obiettivo di rendere l’esperienza in cantina sempre più coinvolgente, accessibile e contemporanea. Per tutto il giorno sarà possibile partecipare a visite guidate nella “1868 Gallery” il percorso storico della cantina in cui è stato prodotto per la prima volta al mondo il Prosecco e dove sono esposti documenti storici ed antichi utensili da lavoro. Durante il percorso sarà possibile degustare il vino Glera prima della spumantizzazione a alla fine del percorso in degustazione il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, il Prosecco Doc Rosé e in anteprima il “Revival 1924 Conegliano Prosecco Superiore Docg Millesimato Brut”. In esclusiva in occasione di Cantine Aperte, la mostra allestita dall’Istituto di viticoltura ed enologia, curata dal professore Giorgio Milani, dedicata ai 150 anni dalla fondazione della Scuola Enologica, con interessanti documenti storici, diventa itinerante e va in “prestito” per un giorno alla Carpenè-Malvolti a sugellare un legame secolare tra la famiglia Carpenè con la Scuola Enologica infatti si deve anche a Bernardo Carpenè il progetto dell’attuale sede inaugurata nel 1924 e a Giuseppe Carpenè quello del Convitto. Una storia nata dalla visione di Antonio Carpenè e dal legame con Luigi Luzzatti, allora Sottosegretario all’agricoltura e poi con Giavanni Battista Cerletti, come si evince dai pannelli in mostra. Allieteranno l’evento i violoncellisti Alberto ed Enrico Barbato, prime parti dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e Giovanile Filarmonia Veneta.

L’evento Cantine Aperte è promosso dal Movimento Turismo del Vino, per la giornata di Cantine Aperte in Carpenè-Malvolti, l’orario di apertura è a partire dalle 10 con ultimo ingresso alle 18; le visite guidate alla “1868 Gallery” sono previste a gruppi ogni 30 minuti e hanno la durata di un’ora, ingresso 5 euro comprensivo delle degustazioni.