Confcooperative Agroalimentare e Pesca: Drei rieletto presidente

Raffaele Drei è stato rieletto a capo di Confcooperative Agroalimentare e Pesca. La conferma del presidente uscente è avvenuta nel corso dell'assemblea nazionale, alla presenza di 250 delegati e di autorità politiche come il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, del vicepresidente del P...