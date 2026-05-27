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Confcooperative Agroalimentare e Pesca: Drei rieletto presidente
Fatturato federazione sfiora i 38 mld euro, oltre 2500 imprese e 407mila soci
Raffaele Drei è stato rieletto a capo di Confcooperative Agroalimentare e Pesca. La conferma del presidente uscente è avvenuta nel corso dell'assemblea nazionale, alla presenza di 250 delegati e di autorità politiche come il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, del vicepresidente del P...
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EFA News - European Food Agency
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