Confcooperative/2. Copagri: buon lavoro a Raffaele Drei

“L’aggregazione è e resta una delle principali chiavi di volta per favorire la competitività delle imprese e questo assunto è ancora più avvertito in un mercato sempre più dinamico e instabile quale quello attuale, in cui le aziende sono messe costantemente sotto pressione dalle ricadute delle forti tensioni internazionali; proprio per tali ragioni, ho particolarmente apprezzato i contenuti della relazione del presidente Raffaele Drei, cui vanno i miei migliori auguri per la conferma al vertice di Confcooperative Agroalimentare e Pesca”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista a margine dei lavori assembleari della Federazione di Confcooperative, dedicati al tema “Competitività, giovani, cooperazione: strategie per dare valore all’agroalimentare italiano” (leggi notizia EFA News).

“Fare sistema, o meglio continuare a farlo con sempre maggiore determinazione e sinergia, infatti, continua a rappresentare un imperativo categorico, una condizione imprescindibile per far andare di pari passo le tre anime della sostenibilità, tenendo sempre in debita considerazione quella economica; l’aggregazione, infatti, soprattutto se accompagnata da incentivi e politiche mirate, facilita lo sviluppo dell’innovazione, la presenza capillare sui mercati e il ricambio generazionale”, conclude il presidente della Copagri, rinnovando la propria disponibilità a continuare a fare sistema e lavorare nell’interesse del Primario.