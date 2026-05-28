Hamburgerie crescono senza sosta: +50% in due anni

Il 28 maggio, è la Giornata Mondiale dell’Hamburger, un’occasione per rendere omaggio a uno dei panini più famosi e amati al mondo. Non solo, si tratta di uno dei simboli indiscussi del food delivery, sintesi perfetta del comfort food: gustoso, personalizzabile, componibile.

Nonostante l’hamburger sia ormai da anni sulla cresta dell’onda nelle nostre città, la sua diffusione non accenna a fermarsi: sono sempre di più sulla piattaforma i locali specializzati ad offrire panini di qualità, alla ricerca della combinazione perfetta tra ingredienti ricercati, abbinamenti innovativi ed esperienza complessiva. Negli ultimi due anni, tra dicembre 2023 e dicembre 2025, il numero delle hamburgerie in Italia su Deliveroo è aumentato di circa il 50%, con incrementi particolarmente significativi soprattutto a Firenze, Torino, Genova.

La ricetta preferita? L’intramontabile Cheeseburger, grande classico e burger più ordinato su Deliveroo nel 2025. Seguono il Bacon Cheeseburger, in terza posizione lo Smash Burger. Più indietro in classifica le soluzioni con tipologie di carne differenti, ad esempio pollo e maiale (le più comuni il fried chicken e il pulled pork). Ancora non molto diffusi gli hamburger vegetariani o con il pesce. Accanto, negli ordini degli italiani non possono mancare i contorni: tra i più richiesti, oltre le tipiche bevande, ovviamente le patatine fritte, l’accompagnamento più classico, gli anelli di cipolla, i bocconcini e alette di pollo.

Ci sono anche degli ordini “record”: due consegne da circa 600 euro avvenute nel corso del 2025. Nel primo caso, un ordine proveniente da un'imbarcazione di lusso, con 35 hamburger più patatine e bevande. Nell’altra circostanza, pasto in ufficio in una società di consulenza con la richiesta di 25 panini più patatine, bevande e diversi contorni.

Tra le grandi città, quelle in cui crescono di più gli ordini di hamburger nel 2025 rispetto al 2024, escludendo gli ordini delle grandi catene, sono state Trieste (circa +230%), Alghero (circa +170%) e Genova (circa +150%). Tra le eccellenze locali più apprezzate nella città del Friuli Venezia Giulia c’è anche Sartoria Burger Club.

"La cultura dell'hamburger ormai è diffusa da Nord a Sud, più che un piatto è diventata una tipologia di serata", ha dichiarato Luca di Sartoria Burger Club. "Grazie al delivery riusciamo a far conoscere sempre più i nostri prodotti, crescendo anche come volume di ordini e quindi anche in termini di business. Nell’ultimo mese gli ordini su Deliveroo sono quasi raddoppiati rispetto alla media dei mesi precedenti. L'hamburger deve essere soddisfacente e mai annoiare. Motivo per cui per noi è importante anche mantenere sempre un dialogo attivo e divertente con i nostri clienti, sia nel locale che soprattutto attraverso i canali digitali".

Da parte sua, Andrea Zocchi, Managing Director di Deliveroo Italy, ha dichiarato: “Gli hamburger e la cucina americana sono stati nel 2025 la cucina più ordinata su Deliveroo. Nonostante sia da anni uno dei simboli del food delivery, il gradimento degli italiani per questo tipo di cucina è in continua crescita, rappresentando una significativa opportunità per i ristoratori locali che vogliono affiancare all’esperienza in store anche il delivery, per incrementare il proprio fatturato”.