Domino's Pizza abbandona anche l'Austria

Domino's pizza non decolla in Europa. Dopo avere chiuso, tre anni fa, i suoi 27 ristoranti in Italia, mercato da cui si è ritirata nel 2022, dopo sette anni di attività (leggi notizia EFA News) adesso è il turno dell'Austria. La catena statunitense, infatti, ha annunciato (a sorpresa, sul social Instagram) la chiusura di tutte e dieci le sue sedi a Vienna il 31 maggio 2026.

"Purtroppo, dobbiamo informarvi che tutte le pizze sono state mangiate - si legge nel comunicato-post della società scritto ai 'fans' su Instagram - Domino's Pizza Austria chiuderà tutti i suoi punti vendita il 31 maggio 2026. Fino ad allora, continueremo a servirvi come sempre. Grazie per il vostro supporto, per i vostri ordini e per tutti i momenti speciali che abbiamo condiviso in questi anni.

"L'azienda ha già salutato i clienti sui social media, ringraziandoli per il supporto e per i momenti condivisi a base di pizza - si legge nel post pubblicato su Instagram - Domino's era presente in Austria dal 2017, ma non è riuscita a consolidare la propria presenza sul mercato. Nonostante le promozioni e il servizio di consegna a domicilio, la concorrenza delle pizzerie locali si è rivelata troppo forte. Tuttavia, la catena rimane attiva a livello globale con migliaia di punti vendita".

Dopo quasi nove anni, dunque, è finita anche l'avventura austriaca per il colosso americano delle pizze. L'ingresso nel mercato è avvenuto nel novembre 2017 con grandi ambizioni: la prima filiale è stata aperta a Vienna-Floridsdorf, in Angerer Straße, gestita dal partner locale in franchising Daufood Austria GmbH. Negli anni successivi, la catena si è espansa fino a raggiungere dieci punti vendita, tutti nella capitale Vienna.

Al momento del suo ingresso nel mercato austriaco, l'azienda prevedeva di aprire almeno 25 e fino a 40 filiali: il successo, però, non è mai arrivato, tanto che nemmeno idee come l'happy hour giornaliero sono state sufficienti a dare corpo all'attività.

Domino's Pizza ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 4,8 miliardi di dollari, in aumento di 38,5 milioni di dollari, pari al 3,5%, rispetto al primo trimestre del 2025. L'aumento dei ricavi è stato "principalmente attribuibile a un incremento del prezzo del paniere alimentare fornito ai negozi, aumentato del 2,6% nel primo trimestre del 2026 rispetto al primo trimestre del 2025". Il margine lordo della catena di approvvigionamento è aumentato di 0,6 punti percentuali, l'utile operativo a 230,4 milioni di dollari è aumentato di 20,3 milioni di dollari, pari al 9,6%, nel primo trimestre del 2026 rispetto al primo trimestre del 2025.

Pochi giorni fa si è appreso che anche il tycoon Warren Buffett, l'oracolo di Omaha ha "mollato" alcune tra le maggiori partecipazioni nel comparto food, liquidando la partecipazione del suo fondo Berkshire Hathaway in Dominos' pizza (leggi notizia EFA News) dopo che, nel 2024, aveva venduto un quarto della sua partecipazione in Apple, pari a circa 100 milioni di azioni, proprio per acquistare 1,3 milioni di azioni pari a una quota del 3,6% in Domino's Pizza per un valore di 550 milioni di dollari (leggi notizia EFA News).